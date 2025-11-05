José Muñoz Domínguez presenta su tesis sobre la villa de recreo de El Bosque de Béjar

Este sábado 8 de noviembre a las 11:00 horas, el palacete del conjunto renacentista El Bosque de Béjar acogerá la presentación pública de la tesis doctoral de José Muñoz Domínguez, titulada “La villa suburbana El Bosque de Béjar, entre la casa de campo hispánica y los modelos del Renacimiento”. El acto está organizado por el Grupo Cultural San Gil con la colaboración del Ayuntamiento de Béjar.

La presentación consistirá en una exposición oral apoyada en imágenes, con una duración prevista de menos de una hora. A continuación, el autor ofrecerá una breve visita guiada al estanque de la villa de recreo, permitiendo a los asistentes conocer in situ los aspectos tratados durante la charla.

Dirigida por el doctor arquitecto Miguel Ángel Aníbarro, la tesis analiza en su primer volumen la evolución de las villas suburbanas desde la Antigüedad hasta el final del Renacimiento, y dedica el segundo a un estudio monográfico sobre El Bosque de Béjar, su historia, composición arquitectónica y documentación.

El trabajo fue calificado con sobresaliente cum laude y ha generado gran interés en el ámbito académico y local, como ya destacamos en esta publicación sobre la defensa de la tesis de José Muñoz Domínguez.

El Bosque de Béjar es uno de los pocos ejemplos de villa suburbana renacentista conservados en España y está catalogado como Bien de Interés Cultural. Esta presentación representa una oportunidad única para profundizar en su valor patrimonial y su papel en la historia del paisaje y la arquitectura del país.

La entrada al acto es libre hasta completar aforo.