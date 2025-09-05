José Muñoz Domínguez recibe finalmente el "Cum Laude" por su tesis

La Universidad Politécnica de Madrid ha comunicado la concesión definitiva del reconocimiento “Cum Laude” a la tesis doctoral de José Muñoz Domínguez, presentada el pasado mes de julio. La decisión ha sido adoptada por unanimidad por parte de la comisión de doctorado reunida tras el periodo vacacional.

Tal como informó este medio en su momento, el 15 de julio Muñoz Domínguez —miembro del Grupo Cultural San Gil de Béjar— defendió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura su tesis “La villa suburbana El Bosque de Béjar, entre la casa de campo hispánica y los modelos del Renacimiento”, obteniendo en aquel momento la calificación de “sobresaliente por unanimidad”, junto con la propuesta de “Cum Laude” por parte del tribunal evaluador.

Ahora, tras la reunión de la comisión correspondiente en los primeros días de septiembre, se ha confirmado de manera oficial este máximo reconocimiento académico, lo que supone un nuevo respaldo a la rigurosidad y profundidad de la investigación, compuesta por casi 2 000 páginas y fruto de años de trabajo y dedicación personal.

En la defensa celebrada en julio, a la que asistieron expertos en jardinería histórica, paisajismo y miembros del entorno profesional y docente del investigador, ya se destacó el valor académico y patrimonial de esta tesis. Su director subrayó las dificultades afrontadas durante el proceso, en especial por el deterioro progresivo de la villa renacentista, pero también la importancia del legado que deja esta investigación para el conocimiento y la conservación del conjunto histórico de El Bosque de Béjar.

Este reconocimiento refuerza el papel que la tesis puede jugar como herramienta de apoyo para reclamar una intervención decidida en la recuperación y puesta en valor del enclave, aún pendiente de aplicar el Plan Director aprobado en 2001.