Visitas didácticas a El Bosque de Béjar hasta junio

El Grupo Cultural San Gil mantiene sus visitas didácticas gratuitas a El Bosque de Béjar todos los miércoles, de enero a junio de 2026, a las 11:00 h.

El Grupo Cultural San Gil ha confirmado la continuidad de sus tradicionales visitas didácticas a El Bosque de Béjar durante el invierno y la primavera de 2026. Estas visitas, de carácter gratuito, se llevarán a cabo todos los miércoles de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, en pase único a las 11:00 horas. Además, se prevé mantener esta actividad también durante el mes de junio en las mismas condiciones.

El punto de encuentro se sitúa junto a la puerta de acceso público habitual del BIC-Jardín Histórico El Bosque, salvo que el Ayuntamiento de Béjar determine la entrada por la Puerta de la Justa. Cabe señalar que, al tratarse de una actividad al aire libre, las visitas se suspenderán sin previo aviso en caso de lluvia o condiciones meteorológicas muy adversas.

Estas visitas, que se vienen realizando desde 1998, están guiadas por estudiosos de esta villa renacentista y tienen una duración aproximada de una hora y media. Durante el recorrido, se pone de relieve la relación entre las distintas partes del conjunto monumental y su vínculo con la ciudad de Béjar. Asimismo, se destaca el valor histórico del espacio y se abordan sus posibilidades de puesta en valor y conservación.

Desde el Grupo Cultural San Gil han adelantado que, una vez finalizado junio, se informará oportunamente sobre el calendario de visitas para la temporada de verano.