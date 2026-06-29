UPL reclama soluciones urgentes para la climatización del Hospital de Béjar

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una iniciativa en las Cortes de Castilla y León para reclamar a la Junta una actuación urgente que permita solucionar los problemas de climatización detectados en varios centros sanitarios de la provincia de Salamanca, entre ellos el Hospital Virgen del Castañar de Béjar. La formación sostiene que las elevadas temperaturas registradas en algunas dependencias están afectando tanto a pacientes como a profesionales sanitarios.

UPL denuncia temperaturas superiores a las permitidas

Según explica UPL, la iniciativa parte de las denuncias realizadas recientemente por el sindicato SATSE sobre el deficiente funcionamiento de los sistemas de climatización en distintos centros sanitarios de la provincia.

Además del Hospital Virgen del Castañar de Béjar, la reclamación incluye los hospitales de Los Montalvos y Virgen de la Vega, en Salamanca; el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo; y los centros de salud de Fuentes de Oñoro, La Fuente de San Esteban y Sánchez Armijo, este último objeto de una reclamación previa por parte de la formación leonesista.

UPL señala que, según las denuncias trasladadas por SATSE, en determinadas zonas de estos centros se están registrando temperaturas superiores a los 30 grados, una situación que consideran perjudicial tanto para la atención sanitaria como para las condiciones laborales del personal.

Recuerdan que la situación incumple la normativa

La formación recuerda que el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, establece que la temperatura máxima en locales de trabajo cerrados donde se realizan tareas sedentarias no debe superar los 27 grados.

Por este motivo, UPL considera que las actuales deficiencias en los sistemas de climatización suponen un incumplimiento de la normativa vigente y reclama a la Consejería de Sanidad que adopte medidas inmediatas para reparar las instalaciones afectadas.

Petición de una solución antes de que avance el verano

Los leonesistas advierten de que, si no se actúa de forma inmediata, la situación volverá a repetirse durante los meses de verano, cuando las temperaturas exteriores sean aún más elevadas.

Por ello, solicitan a la Junta de Castilla y León que acometa con urgencia las actuaciones necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas tanto para los pacientes como para los trabajadores de los centros sanitarios afectados, entre ellos el Hospital Virgen del Castañar de Béjar.