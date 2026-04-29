Plataforma Sanidad Béjar alerta de un posible recorte en las urgencias del hospital de Béjar

La Plataforma Sanidad Béjar ha difundido un comunicado en el que alerta de un posible recorte en el servicio de urgencias del hospital de Béjar, tras conocer, según indica, una información "oficiosa, no oficial, pero totalmente fiable".

Según denuncia la plataforma, la Gerencia de Atención Especializada estaría estudiando que un médico especialista en urgencias preste servicio en el centro sanitario bejarano únicamente de 8.00 a 15.00 horas de lunes a viernes, en lugar de mantener la cobertura continuada de 24 horas al día durante los siete días de la semana.

El colectivo recuerda que ese sistema de atención permanente se mantiene desde la apertura del hospital, salvo durante algunos meses de la pandemia.

La organización sostiene además que, fuera de ese horario, las urgencias podrían ser asumidas por profesionales de Atención Primaria, tanto en horario nocturno como durante los fines de semana.

En su comunicado, la plataforma subraya que estos médicos realizan una labor esencial, aunque considera que no están específicamente destinados a determinadas técnicas urgentes o al manejo de algunos equipos hospitalarios.

Preocupación por el futuro del hospital de Béjar

La Plataforma Sanidad Béjar vincula este posible cambio con una situación de falta de especialistas en Salamanca y advierte de que un recorte en las urgencias hospitalarias podría tener consecuencias en otros servicios, como la planta de hospitalización.

El colectivo recuerda además la experiencia vivida durante la pandemia y asegura que no aceptará una pérdida de servicios sanitarios en la comarca.

El comunicado concluye con un mensaje de movilización ciudadana bajo el lema "Rendirse no es una opción", dejando abierta la puerta a nuevas acciones en defensa de la sanidad pública en Béjar y su área de influencia.