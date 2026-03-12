UPL trasladará a las Cortes las demandas sanitarias de Béjar

La formación política Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha anunciado que trasladará a las Cortes de Castilla y León diversas reivindicaciones sanitarias vinculadas a Béjar y su comarca, recogidas por la Asociación Bejarana contra el Cáncer, con el objetivo de impulsar mejoras en la atención a pacientes oncológicos y en los servicios hospitalarios de la zona.

Reivindicaciones para mejorar la atención oncológica

Según ha informado la formación leonesista, las peticiones planteadas por la asociación se consideran "razonables, justas y necesarias", por lo que han sido incluidas en su programa electoral con la intención de promover su aprobación en el parlamento autonómico.

Entre las principales demandas destaca la necesidad de reforzar los servicios de radiodiagnóstico en el Complejo Hospitalario de Salamanca. La falta de pruebas como TAC o resonancias estaría dificultando, según señalan, la continuidad de los ciclos de tratamiento en algunos pacientes, lo que podría agravar su estado de salud.

Asimismo, se reclama ampliar el número de sillones para tratamientos oncológicos, ya que en determinadas ocasiones pacientes desplazados desde distintos puntos de la provincia han tenido que regresar a sus domicilios sin recibir la atención prevista por falta de espacio.

Transporte sanitario y cuidados paliativos

Otra de las cuestiones destacadas es la mejora del transporte en ambulancia para pacientes oncológicos, denunciándose trayectos excesivamente largos, que en algunos casos habrían alcanzado entre 6 y 8 horas de duración. También se plantea incrementar las frecuencias y paradas del transporte público en las proximidades de los centros hospitalarios para facilitar los desplazamientos.

En materia de cuidados paliativos, UPL propone duplicar la capacidad de la unidad existente en el Hospital de Los Montalvos, donde actualmente se registra lista de espera debido a la falta de medios humanos, lo que estaría afectando a la calidad asistencial de los pacientes.

El futuro del Hospital Virgen del Castañar

Además de las demandas relacionadas con la atención oncológica, la formación ha reiterado su propuesta de convertir el Hospital Virgen del Castañar en un hospital pluricomarcal, con el fin de ofrecer servicios sanitarios de proximidad a los municipios del entorno y evitar desplazamientos innecesarios a Salamanca.

Entre las medidas planteadas figuran:

Incrementar el número de especialidades y consultas.

Modernizar las instalaciones , consideradas obsoletas.

, consideradas obsoletas. Aumentar las camas de hospitalización para reducir derivaciones.

Crear una unidad de cuidados paliativos en Béjar .

. Optimizar el uso del quirófano del centro sanitario.

La formación también ha señalado la necesidad de reforzar el servicio de pediatría en distintos municipios de la provincia, entre ellos Béjar, así como dotar de desfibriladores semiautomáticos a todas las localidades para avanzar hacia una provincia cardioprotegida.

Contexto sanitario en Béjar

Las reivindicaciones sanitarias en torno al Hospital Virgen del Castañar y la atención especializada en la comarca han sido recurrentes en los últimos años. Colectivos sociales y representantes políticos han reclamado en diversas ocasiones mejoras en infraestructuras, personal y servicios, ante el envejecimiento de la población y las dificultades de acceso a recursos hospitalarios en zonas rurales.