La Asociación Bejarana Contra el Cáncer impulsa una campaña para mejorar la atención oncológica

La Asociación Bejarana Contra el Cáncer ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas a través de Change.org con el objetivo de recabar apoyo ciudadano a un conjunto de propuestas dirigidas a mejorar la calidad asistencial de los pacientes oncológicos del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. La iniciativa presta una especial atención a las necesidades de los vecinos de Béjar y del medio rural, que deben desplazarse con frecuencia hasta la capital salmantina para recibir tratamiento.

La campaña acompaña al proyecto elaborado por la asociación para 2026, en el que se identifican diversas áreas susceptibles de mejora dentro del circuito asistencial oncológico y se plantean medidas concretas para las administraciones competentes.

A través de la plataforma Change.org, la asociación busca sumar el mayor número posible de apoyos ciudadanos a un documento que recoge reivindicaciones relacionadas con la organización de citas médicas, la reducción de los tiempos de espera, la accesibilidad al hospital y el refuerzo de los recursos humanos y materiales destinados a la atención oncológica.

La entidad recuerda, no obstante, que las personas que ya hayan firmado la propuesta en formato papel no deben volver a hacerlo de forma digital, ya que únicamente será válida una firma por persona.

Mejoras en transporte, consultas y pruebas diagnósticas

Entre las principales propuestas destaca la necesidad de que las citas médicas se comuniquen con mayor antelación y de reducir las demoras tanto para la realización de pruebas diagnósticas como para la entrega de resultados.

El documento también pone el foco en las dificultades que afrontan muchos pacientes del medio rural para desplazarse hasta Salamanca. En este sentido, una de las peticiones más destacadas es la habilitación de una parada de autobuses interurbanos junto al nuevo Hospital Universitario de Salamanca, una medida que facilitaría el acceso de pacientes y acompañantes.

Asimismo, la asociación solicita ampliar las consultas de Oncología Médica, incrementar la plantilla de profesionales y mejorar la capacidad del Hospital de Día, donde, según expone, en ocasiones algunos pacientes deben posponer su tratamiento por falta de puestos disponibles.

Refuerzo de los cuidados paliativos y la atención de proximidad

El proyecto también plantea aumentar los recursos destinados a la Unidad de Cuidados Paliativos, tanto en personal como en capacidad asistencial.

Además, propone reforzar la atención de proximidad mediante la potenciación del Hospital de Béjar y del centro de Los Montalvos, con más camas, espacios adecuados y dotación suficiente de profesionales para atender a los pacientes que precisan este tipo de cuidados.

Objetivo: mejorar la calidad de vida de los pacientes

La Asociación Bejarana Contra el Cáncer señala que el objetivo de la campaña es trasladar a las administraciones una serie de propuestas surgidas de la experiencia de pacientes y familiares, con el fin de contribuir a una atención sanitaria más ágil, accesible y coordinada.

Las personas interesadas en apoyar la iniciativa pueden hacerlo a través de la campaña habilitada en la plataforma Change.org, siempre que no hayan firmado previamente la propuesta en formato papel.