El premiado documental Los Hombres de Musgo se proyecta hoy en Béjar

El cortometraje documental Los Hombres de Musgo, dirigido por el cineasta y fotógrafo Juan Carlos Verona, regresará a Béjar el próximo lunes 1 de junio con dos proyecciones especiales en Multicines Béjar, coincidiendo con la celebración del Corpus Christi.

La iniciativa tendrá además un carácter solidario, ya que contará con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer de Béjar, que recogerá donaciones voluntarias de los asistentes tanto a la entrada como a la salida de las sesiones.

La entrada tendrá un precio simbólico de 1 euro, con el objetivo de facilitar la asistencia del público y apoyar la causa benéfica.

Horarios de las proyecciones

Las sesiones programadas en Multicines Béjar serán las siguientes:

Primera proyección: 18:00 horas.

18:00 horas. Segunda proyección: 19:30 horas.

La organización anima a vecinos y visitantes a asistir a este reencuentro entre la película y la ciudad que inspira su historia.

Reconocimiento internacional

El documental de Juan Carlos Verona ha logrado una notable trayectoria en el circuito internacional de festivales cinematográficos.

Hasta la fecha, el documental ha sido seleccionado en 18 festivales internacionales celebrados en 10 países: Inglaterra, Francia, Alemania, China, España, Grecia, Chile, India, Argentina y Estados Unidos.

Entre los reconocimientos obtenidos destaca el galardón a Mejor Documental en el 13th Delhi Shorts International Film Festival, uno de los premios más relevantes de su recorrido.

También se proyectará en todas las salas de Cine Béjar

La difusión del documental continuará el jueves 4 de junio, cuando Los Hombres de Musgo se exhibirá en todas las salas de Multicines Béjar como pase previo a las sesiones programadas para las 20:00 horas.

Esta nueva proyección permitirá acercar la obra a un público más amplio y seguir poniendo en valor una de las tradiciones más representativas de Béjar a través del lenguaje cinematográfico.