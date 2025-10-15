Béjar se moviliza el 19 de octubre contra el cáncer de mama

La ciudad de Béjar volverá a mostrar su cara más solidaria con la celebración de la Marcha Rosa 2025, organizada con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama. El evento ha sido presentado por la concejala de Asuntos Sociales, Rosa Torres, acompañada por voluntarias de la Asociación Bejarana contra el Cáncer, quienes han hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar activamente en este acto simbólico.

La jornada tendrá lugar el domingo 19 de octubre y constará de dos marchas consecutivas:

(16:00 horas): salida desde la puerta del parque municipal de La Corredera en dirección al Santuario de Nuestra Señora del Castañar. Tras unas palabras del sacerdote, la Asociación ofrecerá perrunillas a los asistentes. Desde allí, los participantes se dirigirán al pabellón municipal. Segunda March a (18:30 horas): salida desde el pabellón “Antonio Sánchez de la Calle” y recorrido por puntos emblemáticos de la ciudad. La marcha pasará por la estatua de la mujer, donde se colocará el pañuelo rosa, bajará por la calle Recreo, cruzará el Puente Viejo y subirá por la calle Libertad, Puerta de la Villa, calle Mayor, hasta llegar al Ayuntamiento. Allí se procederá a la lectura del manifiesto.

Desde la organización se anima a acudir vestidos con la camiseta y el pañuelo rosa como símbolo de apoyo a quienes luchan contra esta enfermedad.

En caso de lluvia, la lectura del manifiesto se realizará en el pabellón municipal.