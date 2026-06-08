Kilómetros Solidarios recauda más de 2.000 euros para la Asociación Bejarana Contra el Cáncer

La iniciativa solidaria Kilómetros Solidarios ha concluido con una recaudación total de 2.063,10 euros, destinados íntegramente a la Asociación Bejarana Contra el Cáncer (ABCC). El proyecto, promovido por el corredor bejarano Eduardo Díaz, nació con el objetivo de convertir un reto deportivo en una acción de apoyo a la entidad y de visibilizar el trabajo que desarrolla en Béjar y su comarca.

La propuesta consistía en completar la Ruta Vetona Ultra, una exigente prueba de montaña de 98 kilómetros celebrada el pasado 30 de mayo, y vincular cada kilómetro recorrido a una campaña solidaria abierta a la participación ciudadana. Aunque una lesión obligó a Díaz a abandonar la prueba en el kilómetro 48, la respuesta de vecinos, amigos y colaboradores permitió que la iniciativa alcanzara con creces su principal objetivo.

Pese a no poder completar el recorrido previsto, la campaña consiguió movilizar a numerosas personas que realizaron aportaciones económicas y ayudaron a difundir el proyecto a través de redes sociales y del boca a boca.

El respaldo recibido demuestra que el reto trascendió el ámbito deportivo para convertirse en una acción colectiva de apoyo a quienes conviven con la enfermedad y a las asociaciones que trabajan diariamente para mejorar su calidad de vida.

Un apoyo fundamental para la Asociación Bejarana Contra el Cáncer

Los 2.063,10 euros recaudados irán destinados a sostener los servicios que la ABCC presta a pacientes oncológicos y sus familias en Béjar y los municipios de la comarca. Una labor que, desde fuera, puede parecer invisible, pero que para muchas familias marca la diferencia en uno de los momentos más duros de sus vidas.

Entre esos servicios destaca el transporte de pacientes hasta Salamanca para recibir tratamientos y acudir a consultas especializadas. Un desplazamiento que, para quien está en pleno proceso oncológico, puede suponer una carga económica y emocional difícil de asumir. La asociación lo realiza con sus propios vehículos, sufragando los costes gracias al trabajo de sus voluntarios y al respaldo de iniciativas como esta.

Junto al transporte, la ABCC desarrolla también labores de acompañamiento y apoyo tanto a los pacientes como a sus familias, y organiza actividades orientadas a mejorar su calidad de vida durante y después de los tratamientos.

Más allá de los kilómetros

Los organizadores han querido agradecer públicamente la colaboración de todas las personas que realizaron donaciones, compartieron la campaña o contribuyeron de alguna manera a dar visibilidad al proyecto.

Más allá de los 2.063,10 euros recaudados, Kilómetros Solidarios deja como principal legado la demostración de que Béjar y su comarca mantienen una importante capacidad de movilización cuando se trata de apoyar causas sociales.

Los organizadores han agradecido públicamente la participación de todas las personas que donaron, compartieron la campaña o contribuyeron de cualquier otra forma a hacer posible el proyecto. Porque los kilómetros más importantes, en esta ocasión, no fueron los recorridos sobre la montaña, sino los que cada día recorre la Asociación Bejarana Contra el Cáncer para acompañar a quienes más lo necesitan.