Béjar impulsa una nueva edición de "Kilómetros Solidarios" a favor de la lucha contra el cáncer

La solidaridad y el deporte volverán a unirse en Béjar el próximo 30 de mayo con una nueva edición de “Kilómetros Solidarios”, una iniciativa que busca recaudar fondos para la Asociación Bejarana Contra el Cáncer (ABCC) a través de un reto deportivo de ultradistancia.

El corredor bejarano Eduardo Díaz será el encargado de afrontar la exigente Ruta Vetona Ultra, un recorrido de aproximadamente 100 kilómetros por distintos puntos de la comarca de Béjar que comenzará a las 6:00 horas. El deportista regresará así a las pruebas de ultradistancia después de dos años sin competir en este tipo de desafíos.

Un reto deportivo convertido en ayuda social

La iniciativa “Kilómetros Solidarios” nació hace dos años impulsada por el actual presidente de la Asociación Bejarana Contra el Cáncer con el objetivo de transformar cada kilómetro recorrido en apoyo directo para pacientes y familias afectadas por esta enfermedad.

El funcionamiento del proyecto permite la participación abierta de cualquier persona interesada en colaborar. Los participantes pueden comprometerse a donar una cantidad económica por cada kilómetro completado durante la prueba.

Entre los ejemplos planteados por la organización destacan:

1 euro por kilómetro , que supondría una donación de 50 euros si se recorren 50 kilómetros.

, que supondría una donación de 50 euros si se recorren 50 kilómetros. 10 céntimos por kilómetro, equivalentes a 10 euros en caso de completar los 100 kilómetros.

Desde la organización subrayan que el objetivo principal no es únicamente completar la prueba deportiva, sino convertir el esfuerzo físico en una herramienta de ayuda real para las familias de Béjar y comarca que conviven con el cáncer.

La labor de la Asociación Bejarana Contra el Cáncer

La Asociación Bejarana Contra el Cáncer desarrolla una importante labor de acompañamiento y apoyo a pacientes oncológicos y familiares, especialmente en una comarca donde muchos tratamientos y consultas obligan a desplazamientos frecuentes hasta Salamanca.

Entre los servicios que presta la entidad destacan:

Transporte gratuito a consultas y tratamientos.

Acompañamiento a pacientes y familiares.

Apoyo durante los procesos asistenciales.

Acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

La iniciativa también pretende visibilizar el trabajo que realizan voluntarios y colaboradores de la asociación, además de reforzar el carácter solidario de la sociedad bejarana.

Próximos pasos para colaborar

La organización ha anunciado que en los próximos días se darán a conocer los canales oficiales para formalizar las aportaciones y compromisos de donación.

“Kilómetros Solidarios” volverá así a convertir el deporte en una herramienta de compromiso social en la comarca de Béjar.