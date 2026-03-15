El PP gana las autonómicas en Béjar y mantiene la ventaja sobre el PSOE

El Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones a las Cortes de Castilla y León en Béjar, consolidando su posición como primera fuerza política en la ciudad y ampliando ligeramente su ventaja sobre el PSOE respecto a los comicios autonómicos celebrados en 2022.

Con el 100% del escrutinio, los populares obtienen 2.135 votos, frente a los 2.001 logrados en 2022, lo que supone una subida moderada en apoyo electoral.

El PSOE también experimenta un crecimiento significativo, al pasar de 1.855 votos en 2022 a 1.968 en 2026, aunque este aumento no le permite recortar la distancia con el PP, que incluso amplía ligeramente su ventaja en la ciudad.

Por su parte, VOX registra un leve descenso, pasando de 1.252 votos a 1.230, lo que confirma una ligera pérdida de apoyo en la ciudad respecto a las anteriores elecciones autonómicas y todo a pesar de haber contado con la participación de Santiago Abascal, líder nacional de la formación, en un mitin en la ciudad.

La coalición Podemos-IU-AV sufre una fuerte caída electoral, al pasar de 209 votos en 2022 a apenas 34 en esta convocatoria, reflejando una pérdida notable de representación entre el electorado bejarano.

Participación al alza en la ciudad

La participación electoral en Béjar se sitúa en el 61,37%, lo que supone un incremento de más de tres puntos respecto a las elecciones autonómicas de 2022, cuando votó el 58,26% del censo.

Este aumento refleja una mayor movilización del electorado en unos comicios autonómicos que, aunque no son extrapolables directamente al ámbito municipal, sí permiten observar la evolución de las tendencias políticas en la ciudad.

Reparto provincial sin cambios en Salamanca

A nivel provincial, y con el 94,32% del escrutinio, el reparto de procuradores por Salamanca se mantiene idéntico al de 2022.

PP: 5 procuradores

PSOE: 3 procuradores

VOX: 2 procuradores

Este escenario hace prever que el bejarano Raúl Hernández López, que concurría como número cinco en la candidatura popular, logre acta de procurador en las Cortes autonómicas.

Por el contrario, otros candidatos vinculados a Béjar que figuraban en puestos más retrasados en sus listas, como Ana María Vicente Peralejo (PSOE) o Eusebio Sánchez (NueveCYL), no obtendrían representación según las estimaciones actuales.

Diferencias políticas en la comarca

Los resultados reflejan también una diversidad de apoyos políticos en los municipios del entorno de Béjar.

El PSOE ha sido la fuerza más votada en localidades como:

Vallejera de Riofrío

Sanchotello

Navalmoral de Béjar

La Calzada de Béjar

Molinillo

Mogarraz

San Martín del Castañar

Miranda del Castañar

Cepeda

Puerto de Béjar

Villanueva del Conde

Lagunilla

Herguijuela de la Sierra

La Alberca

El Partido Popular ha ganado en municipios como:

Candelario

Guijuelo

Montemayor del Río

Cantagallo

La Hoya

Ledrada

Sotoserrano

Navacarros

Santibáñez de la Sierra

Horcajo de Montemayor

Fuentes de Béjar

Nava de Béjar

Sorihuela

Mientras tanto, UPL se ha impuesto en El Tejado de Béjar y VOX ha sido la fuerza más votada en Sequeros, evidenciando un mapa político plural en la comarca.

Contexto autonómico

Las elecciones a las Cortes de Castilla y León tienen un carácter autonómico, por lo que sus resultados no pueden trasladarse directamente a unas elecciones municipales, donde influyen factores locales y candidaturas propias de cada municipio.

No obstante, el análisis comparativo con 2022 permite detectar tendencias, como el refuerzo del bipartidismo en Béjar, la resistencia del voto a VOX y la caída del espacio político a la izquierda del PSOE.