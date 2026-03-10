UPL acusa a VOX de "cinismo" por rechazar inversiones para Béjar

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha solicitado explicaciones a VOX después de que el partido liderado por Santiago Abascal celebrase un acto político en Béjar en el que su candidato a la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, aludió a problemas como la situación del Hospital de Béjar, la crisis del sector textil o el abandono del jardín histórico de El Bosque.

Desde la formación leonesista consideran que estas declaraciones suponen "un enorme ejercicio de cinismo", ya que recuerdan que el propio Pollán rechazó durante la presente legislatura diversas enmiendas presupuestarias presentadas por UPL en las Cortes autonómicas para reforzar estas mismas áreas en Béjar.

Según explica UPL, entre las propuestas rechazadas se encontraban iniciativas para reforzar el Hospital de Béjar y convertirlo en un hospital pluricomarcal, así como impulsar el sector textil bejarano o promover la puesta en valor del jardín histórico de El Bosque. Los leonesistas sostienen que VOX votó en contra de estas medidas pese a que ahora las menciona en su discurso político.

Asimismo, la formación recuerda que durante la legislatura también fueron rechazadas otras iniciativas dirigidas a la ciudad, como el refuerzo de la atención pediátrica, la ampliación de titulaciones de Formación Profesional, la rehabilitación de la Real Fábrica de Paños o la construcción de una piscina climatizada que diera servicio a la comarca de Béjar.

Ante esta situación, UPL acusa a VOX de "ser parte del problema" y de haber "dado la espalda a Béjar" durante los últimos cuatro años. En este sentido, los leonesistas critican que se presenten ahora en campaña electoral defendiendo inversiones que, aseguran, han rechazado previamente en sede parlamentaria.

Por ello, la formación ha pedido al candidato de VOX que dé explicaciones públicas y ha reclamado al resto de partidos que "asuman lo que votan en las Cortes”, subrayando que Béjar "no está para teatros" ni para mensajes contradictorios en periodo electoral.