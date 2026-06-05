UPL reclama una solución para los bomberos de Béjar

La situación de los bomberos de Béjar ha llegado de nuevo a las Cortes de Castilla y León. Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una batería de preguntas dirigidas a la Junta en las que solicita medidas para resolver los problemas existentes en la estabilización de plazas de la plantilla del parque bejarano y conocer si el Gobierno autonómico prevé recuperar una iniciativa legislativa que planteaba alternativas para los puestos operativos de naturaleza laboral.

Los leonesistas recuerdan que en marzo de 2025 la Junta aprobó el Proyecto de Ley de ordenación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales de Castilla y León. Sin embargo, la norma no llegó a debatirse ni votarse debido a la disolución de las Cortes autonómicas tras la convocatoria electoral.

Según destaca UPL, aquella propuesta legislativa incluía en su Disposición Transitoria Primera medidas específicas para los puestos operativos de naturaleza laboral de los servicios de bomberos, una cuestión que afecta directamente a la situación del parque de Béjar y a la estabilización de parte de su plantilla.

Críticas a la gestión del servicio en Béjar

En su iniciativa parlamentaria, la procuradora de UPL Alicia Gallego señala diversos problemas que, a juicio de la formación, se han producido en el servicio de extinción de incendios de la ciudad durante los últimos años. Entre ellos, mencionan la reducción de la plantilla de doce a diez efectivos, la falta de culminación del proceso de funcionarización de las plazas, modificaciones en la jornada laboral y la disminución del número de bomberos por turno.

Asimismo, los leonesistas recuerdan que continúa sin firmarse un nuevo convenio entre el Ayuntamiento de Béjar y la Diputación de Salamanca para la prestación del servicio de bomberos, un acuerdo que consideran relevante para la integración efectiva del parque bejarano en el sistema provincial de extinción de incendios.

Preguntas dirigidas a la Junta

A través de las preguntas registradas en las Cortes, UPL solicita a la Junta que aclare qué medidas tiene previstas para facilitar la estabilización de plazas en plantillas de bomberos como la de Béjar. Del mismo modo, pregunta si el Ejecutivo autonómico contempla volver a presentar una ley similar a la aprobada inicialmente en 2025 y que incluya soluciones para los puestos operativos de naturaleza laboral de estos servicios.

La formación considera que la recuperación de ese marco normativo podría ofrecer una vía para resolver parte de los problemas administrativos y laborales que afectan actualmente al parque de bomberos bejarano.