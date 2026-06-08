La Covatilla conquista seis títulos en el Campeonato de Castilla y León de Alpino en Línea

La villa de Candelario acogió el pasado sábado 6 de julio el Campeonato de Eslalon de Castilla y León de Alpino en Línea, una competición organizada por el Club de Esquí La Covatilla, en colaboración con el Ayuntamiento de Candelario y la Federación de Patinaje de Castilla y León. La prueba reunió a numerosos corredores de toda la comunidad y contó con una destacada asistencia de público.

La competición se desarrolló durante la tarde del sábado en Candelario, donde los participantes compitieron en distintas categorías de edad en una modalidad que traslada las sensaciones del esquí alpino al patinaje sobre asfalto.

El evento volvió a consolidar la presencia del alpino en línea en la comarca de Béjar y sirvió para poner en valor el trabajo de formación que realiza el Club de Esquí La Covatilla con sus deportistas más jóvenes.

Cuatro campeones autonómicos

Entre los resultados más destacados figuran los títulos autonómicos conseguidos por Sara Rodríguez Rey (U9), Daniel Sánchez Neila (U13), Valeria Sánchez Garbaya (U15), Alonso López Blanco (U15), Carlos Sánchez Castellano (U17) y Alejandro Sánchez Castellano (Junior)

A ellos se suman varios podios que confirman el buen momento deportivo del Club de Esquí La Covatilla en esta disciplina.

Excelentes resultados para La Covatilla

Los representantes del club bejarano cosecharon varios títulos autonómicos y numerosos puestos de honor en las diferentes categorías.

Categoría U9

1.ª Sara Rodríguez Rey

2.ª Elisa Ramírez López

3.ª Leire Parra Alisente

4.ª Grecia Barata García

5.ª Inés Calles de Frutos

Categoría U13

2.ª Clara Rodríguez Rey

1.º Daniel Sánchez Neila

Categoría U15

1.ª Valeria Sánchez Garbaya

1.º Alonso López Blanco

Categoría U17

8.ª Lorena Martín de la Fuente

1.º Carlos Sánchez Castellano

Categoría Junior