Castilla y León declara la alerta por riesgo de incendios forestales del 19 al 22 de julio

La Junta de Castilla y León ha declarado la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales para los días 19, 20, 21 y 22 de julio, un periodo en el que se prevén temperaturas muy elevadas, humedades extremadamente bajas y condiciones especialmente favorables para la propagación del fuego.

Alerta por altas temperaturas y riesgo extremo de incendio

La Comunidad afrontará un episodio meteorológico muy adverso provocado por la combinación de una DANA al noroeste de la Península Ibérica, una dorsal anticiclónica y la entrada de una masa de aire continental sahariana. Como consecuencia, se esperan temperaturas de entre 36 y 39 grados, especialmente en las provincias del sur de Castilla y León, además de humedades relativas que podrían descender hasta valores del 5 % al 10 %.

La Junta advierte de que estas circunstancias incrementan notablemente tanto la probabilidad de que se inicie un incendio forestal como su capacidad de propagación, por lo que considera necesario aplicar medidas preventivas extraordinarias previstas en el Plan INFOCAL y en la normativa autonómica sobre prevención de incendios.

Medidas extraordinarias durante la alerta

Durante la vigencia de la alerta quedarán prohibidas diversas actividades que puedan originar incendios forestales. Entre las principales restricciones figuran:

Prohibición de encender fuego en el monte y en cualquier espacio abierto.

en el monte y en cualquier espacio abierto. Prohibición del uso de barbacoas , incluso las que habitualmente están autorizadas.

, incluso las que habitualmente están autorizadas. Suspensión de todas las autorizaciones concedidas para el uso del fuego.

Prohibición del uso de material pirotécnico y suspensión de los permisos para lanzar cohetes u otros artefactos con fuego.

y suspensión de los permisos para lanzar cohetes u otros artefactos con fuego. Prohibición del uso de maquinaria que pueda generar chispas o llamas en terrenos forestales y en la franja de 400 metros que los rodea, salvo en actuaciones de emergencia, servicios esenciales o casos expresamente autorizados.

Vigencia de la resolución

La resolución tendrá efectos desde las 00:00 horas del 19 de julio hasta las 23:59 horas del 22 de julio, periodo durante el cual permanecerán activas todas las medidas preventivas extraordinarias establecidas por la Consejería de Medio Ambiente y Energía.

La Junta hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para extremar la precaución y evitar cualquier actividad que pueda provocar un incendio, especialmente durante este episodio de riesgo meteorológico excepcional.