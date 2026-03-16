Candelario refuerza la protección del casco urbano frente al fuego

El Ayuntamiento de Candelario y la Junta de Castilla y León trabajan de forma conjunta en la creación de un anillo de seguridad contra incendios en el entorno del casco urbano. La actuación tiene como objetivo reducir el riesgo de propagación de incendios forestales y mejorar la protección de viviendas y espacios habitados.

Según ha informado el Consistorio, los operativos autonómicos procederán al desbroce de las fincas perimetrales incluidas en el plano elaborado para esta intervención. Estos trabajos se realizarán de manera gratuita para los propietarios afectados.

No obstante, desde el Ayuntamiento recuerdan que para poder ejecutar las labores es imprescindible contar con la autorización previa de los titulares de las parcelas, por lo que se solicita a los vecinos cuya finca esté incluida en el perímetro que acudan al Ayuntamiento a la mayor brevedad posible para firmar el documento correspondiente.