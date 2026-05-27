600 participantes se darán cita en la segunda edición de la Garduña Trail

La Sierra de Béjar volverá a convertirse este verano en escenario del deporte de montaña con la celebración de la segunda edición de la Garduña Trail, prevista para el próximo 18 de julio con salida y meta en Navacarros. La prueba, respaldada por la Junta de Castilla y León, mantendrá sus tres modalidades —Trail, Cross y Senderista— y espera reunir a alrededor de 600 participantes.

La Garduña Trail regresa tras una primera edición "ilusionante"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, presentó este lunes en Navacarros la nueva edición de la prueba junto al alcalde del municipio, Miguel Flores, y el director deportivo de la carrera, Miguel Heras.

Durante el acto, Santonja destacó la consolidación de la competición tras su estreno el pasado año y subrayó su impacto para el territorio. Según señaló, la Garduña Trail "regresa consolidada, con más ambición y con la voluntad de seguir creciendo desde el territorio y para el territorio".

La prueba volverá a desarrollarse en distintos enclaves de la Sierra de Béjar, atravesando los términos municipales de Navacarros, Candelario y Béjar, con el objetivo de combinar deporte, naturaleza y promoción turística.

Tres modalidades para distintos niveles de participación

La organización mantendrá el formato de la pasada edición con tres recorridos adaptados a diferentes perfiles deportivos y de participación popular.

Garduña Trail, modalidad principal contará con un recorrido de 28,2 kilómetros, un desnivel acumulado de 1.500 metros y un tiempo máximo de cinco horas. Se trata del trazado más exigente de la competición, pensado para corredores de montaña con experiencia.

Garduña Cross, modalidad intermedia ofrecerá un circuito de 16,3 kilómetros y 676 metros de desnivel, con una duración máxima establecida en tres horas y media.

Garduña Senderista, propuesta más accesible será la modalidad senderista, con una ruta de algo más de 8 kilómetros y 311 metros de desnivel, orientada a quienes deseen disfrutar del entorno natural sin un componente competitivo elevado.

Deporte y promoción turística en la comarca de Béjar

Desde la Junta de Castilla y León se ha incidido en el valor de este tipo de eventos como herramienta de dinamización económica y turística para el medio rural.

El consejero destacó que la prueba contribuirá a atraer visitantes y reforzar la imagen de la Sierra de Béjar como destino de turismo activo y naturaleza en plena temporada estival. Además, defendió una visión del deporte vinculada al desarrollo territorial y al impulso del turismo deportivo y sostenible.

La competición aspira así a consolidarse dentro del calendario deportivo provincial y a seguir creciendo en participación y repercusión para la comarca.