Vuelve a Candelario la Carrera de Barcos por Regaderas

El municipio de Candelario acogerá el próximo domingo 17 de mayo, a partir de las 12.00 horas, la segunda edición de la Carrera de Barcos por Regaderas, una actividad lúdica organizada por el Ayuntamiento y dirigida especialmente al público infantil y familiar.

La cita tendrá lugar en la zona de El Chorrillo, uno de los espacios más conocidos de la localidad, donde discurren las tradicionales regaderas que forman parte del patrimonio urbano de Candelario.

Inscripción previa y recogida de dorsales

La organización ha establecido una cuota de inscripción de 2 euros por persona, siendo obligatorio apuntarse previamente. Las inscripciones podrán formalizarse mediante WhatsApp en el teléfono 675 73 12 10.

Además, la entrega de dorsales a los participantes se realizará el sábado 16 de mayo a las 20.00 horas en la Plaza del Humilladero.

Desde la organización se recuerda que los menores deberán acudir acompañados por un adulto responsable.