La Escuela de Ingeniería de Béjar albergará la Cátedra Siemens-Meins

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar albergará la nueva Cátedra Siemens-Meins en Sistemas Eléctricos Avanzados, la primera cátedra de empresa vinculada a este centro de la Universidad de Salamanca.

El convenio para su creación será firmado mañana, jueves 16 de julio, por el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez; el director general de Electrificación de Siemens para España y Portugal, Juan Manuel Fernández Fernández; y el presidente de Meins, Julián Herrero González. Al acto acudirá también el director de la ETSII de Béjar, José Alejandro Reveriego Martín.

Una cátedra para impulsar la innovación industrial en Béjar

La nueva Cátedra Siemens-Meins en Béjar tendrá como objetivo potenciar la innovación en el sector industrial y acercar la formación universitaria a los principales desafíos tecnológicos de las empresas.

La iniciativa prestará especial atención a los sistemas eléctricos avanzados, la digitalización de los procesos productivos y la sostenibilidad industrial, ámbitos considerados estratégicos para el futuro de la ingeniería y de la industria.

La cátedra estará vinculada directamente a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar y será dirigida por el profesor José Alejandro Reveriego Martín, director también del centro universitario bejarano.

Colaboración entre la Universidad, Siemens y Meins

La creación de esta cátedra refuerza la cooperación entre la Universidad de Salamanca y el tejido empresarial. En el proyecto participan Siemens, compañía internacional especializada en tecnología e industria, y Meins, empresa radicada en Salamanca y vinculada al ámbito de las instalaciones y los sistemas eléctricos.

La colaboración permitirá generar un espacio común para promover actividades de formación, transferencia de conocimiento, innovación y acercamiento entre el alumnado universitario y las necesidades reales del sector industrial.

La Escuela de Ingeniería de Béjar destaca que se trata de la primera cátedra de empresa que tendrá su sede en el centro, un avance relevante para reforzar su actividad académica, investigadora y de transferencia tecnológica.

Antesala del 175 aniversario

La firma del convenio llega en vísperas de una fecha especialmente significativa para la ciudad. En 2027 se conmemorará el 175 aniversario de los estudios de ingeniería de la rama industrial en Béjar.

La efeméride pondrá de relieve la larga vinculación de la ciudad con la enseñanza técnica y con la formación de profesionales especializados en el ámbito industrial.

La implantación de la Cátedra Siemens-Meins se incorpora así a los proyectos con los que la Escuela afronta esta conmemoración y refuerza el papel de Béjar como sede universitaria especializada en ingeniería industrial.