Ingeniería con impacto social: la USAL presenta en Béjar los proyectos del programa PAIR3D

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar acogerá el próximo viernes 15 de mayo, entre las 12:00 y las 13:00 horas, la presentación pública de los productos desarrollados en la segunda edición del proyecto PAIR3D, una iniciativa impulsada por la Universidad de Salamanca que combina innovación tecnológica, formación universitaria y compromiso social.

El acto tendrá lugar en el hall de la Escuela, situada en la avenida Fernando Ballesteros de Béjar, y estará abierto al público en general.

La actividad está coordinada por el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Salamanca y cuenta con la participación del profesorado formado por Andrés Sanz García, responsable del proyecto; M.ª Carmen Blanco Herrera; Daniel Sánchez García; Fidel Hugo Perera Martínez y Armando González Muñoz.

Ingeniería aplicada a las necesidades reales

El proyecto PAIR3D busca acercar la ingeniería a problemas cotidianos relacionados con la dependencia, el envejecimiento y la accesibilidad. Los estudiantes trabajan directamente con usuarios y profesionales de centros sociosanitarios para detectar necesidades reales y desarrollar soluciones tecnológicas adaptadas.

Durante la presentación pública se podrán conocer algunos de los dispositivos y propuestas elaboradas por los alumnos en esta segunda edición, desarrolladas mediante procesos de diseño, fabricación y prototipado.

Diez soluciones diseñadas para mejorar la autonomía personal

Durante el curso académico 2025-2026, alumnos de 2º y 3º curso del Grado en Ingeniería Mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar han diseñado y fabricado diez soluciones accesibles y personalizadas orientadas a mejorar la autonomía de personas en situación de dependencia.

Los proyectos responden a necesidades reales planteadas por usuarios y pacientes de distintas entidades sociosanitarias de Béjar y comarca, entre ellas la Residencia Sergesa San Miguel, el CRAPDI (Centro Residencial de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual), AFABECO y la residencia El Buen Pastor.

Las soluciones desarrolladas buscan facilitar actividades cotidianas como comer, cocinar o escribir, utilizando para ello tecnologías como la impresión 3D y herramientas de inteligencia artificial aplicadas al diseño y fabricación de dispositivos personalizados.

Continuidad del proyecto PAIR3D

La primera edición del proyecto PAIR3D, desarrollada el año pasado, permitió desarrollar diferentes soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la autonomía y la calidad de vida de personas mayores y dependientes, mediante herramientas diseñadas específicamente para responder a necesidades reales detectadas en centros sociosanitarios.

La iniciativa se planteó desde el inicio como una experiencia de aprendizaje práctico para el alumnado de Ingeniería, incorporando además un importante componente de innovación social y transferencia de conocimiento.

Con esta segunda edición, el proyecto continúa ampliando esa línea de trabajo colaborativa entre universidad, estudiantes y usuarios, consolidándose como una de las propuestas de innovación aplicada con mayor componente social impulsadas desde el Campus de Béjar.

La propuesta forma parte de las iniciativas de innovación docente y transferencia social impulsadas desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar, reforzando la conexión entre universidad y entorno social.