La USAL, Siemens y Meins sellan la nueva cátedra tecnológica de Béjar

La Universidad de Salamanca, Siemens y Meins han formalizado este jueves 16 de julio la creación de la Cátedra Siemens-Meins en Sistemas Eléctricos Avanzados, vinculada a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) de Béjar.

El convenio ha sido firmado por el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado Rodríguez; el director general de Electrificación de Siemens para España y Portugal, Juan Manuel Fernández Fernández; y el presidente y fundador de Meins, Julián Herrero González.

La iniciativa estará dirigida por el profesor José Alejandro Reveriego Martín, también director de la Escuela de Ingeniería de Béjar, y pretende acercar la formación universitaria a las necesidades reales de la industria.

Un laboratorio de sistemas eléctricos avanzados en Béjar

Uno de los principales proyectos de la Cátedra Siemens-Meins en Béjar será la creación de un Aula-Laboratorio de Sistemas Eléctricos Avanzados dentro de la ETSII.

El nuevo espacio estará equipado con tecnología industrial de última generación y permitirá desarrollar actividades docentes, proyectos de investigación aplicada y actuaciones de transferencia tecnológica con participación de estudiantes, profesorado, investigadores y empresas.

Siemens aportará equipos de protección y control, además de licencias de programas especializados. Meins contribuirá con equipamiento de media tensión, transformadores, inversores y financiación para las actividades de la cátedra.

Por su parte, la Universidad de Salamanca asumirá la adecuación y el acondicionamiento de las instalaciones destinadas al nuevo laboratorio.

La firma del acuerdo completa la información adelantada por i-Béjar.com sobre la implantación de la Cátedra Siemens-Meins en la Escuela de Ingeniería de Béjar.

La ETSII aspira a convertirse en un nodo regional de innovación

La cátedra tiene entre sus objetivos reforzar la relación entre la Universidad y la industria y posicionar a la ETSII de Béjar como un nodo regional de innovación tecnológica.

El proyecto atenderá especialmente la demanda de profesionales especializados en sistemas de alta y baja tensión, relés de protección, programas de control avanzado, inteligencia artificial y transformación digital.

José Alejandro Reveriego coordinará las actuaciones junto con una comisión mixta de seguimiento formada por representantes de la Universidad de Salamanca, Siemens y Meins.

Para el rector, Juan Manuel Corchado, la iniciativa refuerza el papel de la USAL como motor de innovación en Castilla y León y facilitará el acceso de la Escuela de Béjar a equipos y programas industriales de última generación.

Corchado también ha señalado que la cátedra se encuentra alineada con los objetivos de USAL 2030, especialmente en los ámbitos de la digitalización, la transferencia de conocimiento y la proyección internacional.

Investigación aplicada y formación especializada

El profesorado y los investigadores podrán participar en proyectos de I+D+i con aplicación industrial, acceder a formación en tecnologías emergentes y utilizar entornos de simulación avanzada en la docencia.

El director general de Electrificación de Siemens para España y Portugal, Juan Manuel Fernández, ha defendido la colaboración con las universidades como una herramienta esencial para impulsar la innovación y la transferencia de conocimiento.

Según ha explicado, la cátedra permitirá invertir en la formación de talento especializado en sistemas eléctricos avanzados, inteligencia artificial y transformación digital, combinando tecnología y sostenibilidad para desarrollar nuevas soluciones industriales.

El presidente de Meins, Julián Herrero, ha destacado por su parte la necesidad de que las empresas participen activamente en la formación para contribuir a retener talento joven y atraer profesionales con experiencia a la provincia de Salamanca.

“Necesitamos formar a quienes formarán el talento del futuro”, ha afirmado Herrero durante la presentación del acuerdo.

Un impulso para la actividad universitaria e industrial de Béjar

La nueva cátedra integrará docencia, investigación y práctica profesional en un mismo proyecto, con el objetivo de mejorar la empleabilidad del alumnado y fomentar una cultura de innovación vinculada a las necesidades de las empresas.

Su implantación supone también un refuerzo para la actividad académica y tecnológica de Béjar, en vísperas de la conmemoración, en 2027, del 175 aniversario de los estudios de ingeniería de la rama industrial en la ciudad.

La colaboración con Siemens y Meins permitirá a la Escuela incorporar equipamiento utilizado actualmente en el sector y ofrecer al alumnado una formación más cercana a los entornos profesionales que encontrará al finalizar sus estudios.