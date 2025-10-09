Residencia Mamá Margarita en Béjar
Octubre 09, 2025

La Asociación de Amigos de la Plaza de Toros de Béjar organiza un curso práctico de toreo con Damián Castaño y Salvador Ruano en La Ancianita, por solo 20€ al mes.

Cartel del curso de toreo para aficionados en La Ancianita de Béjar organizado por la Asociación de Amigos de la Plaza de Toros

Curso de toreo para aficionados en La Ancianita de Béjar

La Asociación de Amigos de la Plaza de Toros de Béjar ha lanzado una nueva edición del curso para aficionados prácticos al toreo, una iniciativa que permitirá a los participantes aprender los fundamentos de esta tradición en un escenario inigualable: La Ancianita, la plaza de toros más antigua del mundo en activo.

La actividad comenzará en diciembre y se desarrollará los sábados por la mañana en el coso bejarano, ubicado en El Castañar. El curso estará impartido por dos profesionales con amplia experiencia en el mundo taurino: el matador Damián Castaño y el también torero y formador Salvador Ruano.

Por una cuota mensual de 20 euros, los inscritos podrán iniciarse en las técnicas básicas del toreo o perfeccionar sus conocimientos, todo ello en un entorno controlado y con el acompañamiento de figuras del sector.

Este curso cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Béjar y de la empresa de espectáculos taurinos J.J. Cascón, y se enmarca dentro del objetivo de mantener viva la actividad en La Ancianita.

Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse a través de los siguientes contactos Javi (646 97 70 87) y Miguel (699 72 32 18)

