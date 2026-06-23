La Diputación de Salamanca dona nuevos ejemplares de la Historia de Béjar al CEB

La Diputación de Salamanca ha donado al Centro de Estudios Bejaranos (CEB) un lote de ejemplares del segundo volumen de la Historia de Béjar, una publicación de referencia cuya disponibilidad comenzaba a ser muy limitada debido a la elevada demanda registrada desde su edición en 2013.

Este volumen, publicado gracias al mecenazgo de la institución provincial, forma parte de una de las colecciones más destacadas del catálogo editorial del CEB, donde algunos títulos se han ido agotando con el paso de los años debido a la buena acogida entre los lectores y los investigadores.

La donación garantiza la continuidad de su distribución

Gracias a esta aportación, el Centro de Estudios Bejaranos dispondrá nuevamente de suficientes ejemplares para mantener a la venta una obra considerada fundamental para el conocimiento de la historia de la ciudad.

Desde el CEB han querido agradecer expresamente las gestiones realizadas por el diputado provincial Antonio Labrador, la directora del Área de Cultura de la Diputación de Salamanca, Belén Cerezuela, y el miembro del Centro Ramón Hernández Garrido, cuya colaboración ha hecho posible esta donación.

La entidad destaca que este gesto permitirá que tanto los bejaranos como los investigadores interesados en la historia local puedan seguir accediendo a una publicación que se había convertido en uno de los títulos más demandados de su catálogo.

Agradecimiento institucional

Con motivo de esta donación, el vicepresidente del Centro de Estudios Bejaranos, Álvaro Muñoz Cascón, y Ramón Hernández Garrido mantuvieron un encuentro con el diputado provincial Antonio Labrador, con quien posaron en una fotografía como muestra de agradecimiento por la iniciativa.

El reconocimiento se hizo extensivo a toda la Diputación de Salamanca por su colaboración con la labor de difusión y conservación del patrimonio histórico y documental de Béjar.

Una obra de referencia sobre la historia de Béjar

La colección Historia de Béjar constituye una de las publicaciones más relevantes editadas por el Centro de Estudios Bejaranos y se ha consolidado como una obra de consulta para investigadores, estudiantes y personas interesadas en el pasado de la ciudad. La reposición de ejemplares del segundo volumen permitirá mantener vivo el acceso a una obra de gran valor para el conocimiento y la divulgación de la historia local.