La memoria de las bejaranas que emigraron a Alemania llega al Museo Textil

Familias que cruzaron fronteras en busca de trabajo, mujeres que dejaron Béjar con una maleta y volvieron con una historia. La exposición internacional "El hilo de la memoria" recupera esa experiencia colectiva y puede visitarse ya de forma permanente en el Museo de la Industria Textil de Béjar, tras su inauguración ayer 3 de junio.

La muestra establece un puente entre Béjar y Wuppertal, ciudad situada en Renania del Norte-Westfalia, una de las zonas industriales alemanas a las que llegaron numerosos trabajadores salmantinos con contratos laborales gestionados durante aquel contexto migratorio.

La memoria de las bejaranas emigradas a Alemania

Durante los años 60, alrededor de 700 trabajadores procedentes de la provincia de Salamanca emigraron a ciudades industriales alemanas. Aquellos desplazamientos, controlados por el Estado, supusieron una vía de salida laboral para muchas familias y una oportunidad para desarrollar su vida profesional fuera de España.

La historia de estas trabajadoras ha sido objeto de investigaciones, documentales y reportajes a lo largo de los años. En 2007, la productora Tierra Voz, junto a las asociaciones AMUS, TRAHOSA y AMDEVE, realizó un documental como homenaje a aquellas mujeres. También recibieron reconocimiento institucional en 2008, cuando el Ayuntamiento de Béjar les concedió el título colectivo de Bejaranas Ilustres.

Un proyecto internacional con participación bejarana

El interés por esta memoria cobró nuevo impulso en 2021 con la publicación del libro La emigración bejarana en Alemania, de la investigadora Mercedes Riba, editado por el Centro de Estudios Bejaranos. La obra se agotó pocos meses después de su lanzamiento, y en noviembre de 2023 fue presentada en el Casino Obrero ante numeroso público.

En 2025, el tema fue seleccionado dentro de un proyecto subvencionado por el Ministerio de Cultura, concedido a la Universidad de Wuppertal y a la Universidad Complutense de Madrid dentro del programa Hispanex.

El proyecto toma como referencia el trabajo de Mercedes Riba y cuenta con la coordinación de Carmen Pérez y el profesor Mattei Chiaia, junto a estudiantes de Filología Románica de la Universidad de Wuppertal.

Quince paneles sobre una historia compartida

La exposición está formada por 15 paneles elaborados por estudiantes de Filología Hispánica de la Universidad de Wuppertal. Para su exhibición en Béjar, la maquetación ha sido realizada de forma altruista por el investigador José Muñoz Domínguez.

La muestra está organizada por el Centro de Estudios Bejaranos, con la colaboración del Ayuntamiento de Béjar.

En el acto inaugural intervinieron el alcalde de Béjar, Antonio Cámara; la presidenta del CEB, Josefa Montero; y la investigadora y miembro del Centro de Estudios Bejaranos Mercedes Riba. Todos destacaron la relevancia de una iniciativa que refuerza los lazos culturales y humanos entre Béjar y Wuppertal, y entre España y Alemania.

Una exposición permanente con actividades complementarias

La inauguración contó con la asistencia de las concejalas Ana Vicente Peralejo y Purificación Pozo, miembros del Centro de Estudios Bejaranos, representantes de la asociación La Lanzadera, familiares de personas que emigraron a Alemania y vecinos interesados en esta parte de la historia reciente de Béjar.

La exposición será permanente y podrá visitarse en los horarios habituales del Museo de la Industria Textil.

Además, el Centro de Estudios Bejaranos prevé organizar actividades complementarias, como visitas guiadas, la proyección de un documental y la difusión de un catálogo.

Coincidiendo con la muestra, el CEB ha reeditado el libro La emigración bejarana en Alemania, de Mercedes Riba, que se encontraba agotado desde hace aproximadamente un año y que ya está disponible en los puntos habituales de venta.

Video de la presentación