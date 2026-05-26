Béjar inaugurará en junio la exposición internacional “El hilo de la memoria”

La exposición internacional "El hilo de la memoria. Obreras españolas y cultura del trabajo en la industria textil de Renania del Norte-Westfalia" se inaugurará el próximo 3 de junio de 2026 en el Museo de la Industria Textil de Béjar. La iniciativa aborda la emigración de trabajadores bejaranos a Alemania durante los años sesenta y pone el foco en el papel de las mujeres especializadas en la industria textil.

Una exposición sobre la emigración bejarana a Alemania

El proyecto conmemora los 66 años de la llegada de las primeras trabajadoras bejaranas a la empresa textil alemana Johann Wülfing & Sohn, ubicada en Remscheid-Lennep, en la región de Renania del Norte-Westfalia.

Entre marzo de 1960 y octubre de 1962, la compañía llegó a contratar a cerca de 700 personas procedentes de la provincia de Salamanca, tanto para su fábrica de hilatura de estambre en Lennep como para su tejeduría en Dahlerau, en la cuenca del río Wupper. También participó la empresa asociada Hardt Pocorny & Co., dedicada a la hilatura de carda.

La muestra pretende rescatar un episodio poco conocido de la historia contemporánea española: la emigración de miles de trabajadores hacia Europa occidental durante los años sesenta y su contribución al desarrollo industrial de los países de acogida.

Inauguración simultánea en Alemania y Béjar

La exposición se inaugurará de forma conjunta en dos espacios:

La Biblioteca de la Universidad de Wuppertal, a las 14:30 horas

El Museo de la Industria Textil de Béjar, a las 18:30 horas

En el caso de Béjar, la muestra tendrá además carácter permanente, convirtiéndose en un legado cultural para la ciudad y para las familias vinculadas a aquella emigración laboral.

El horario de visitas será de miércoles a domingo, de 10:00 a 14:00 horas.

Un proyecto hispano-alemán con apoyo institucional

“El hilo de la memoria” forma parte de un proyecto de investigación y divulgación impulsado por especialistas de universidades españolas y alemanas.

El equipo está integrado por:

Matei Chihaia, del Departamento de Filología Románica de la Bergische Universität Wuppertal

Carmen Pérez González, del Departamento de Historia de la Ciencia y la Tecnología de la misma universidad

Carlos Sanz Díaz, de la Universidad Complutense de Madrid

Mercedes Riba, escritora e investigadora del Centro de Estudios Bejaranos

La iniciativa ha obtenido la ayuda Hispanex 2025, concedida por el Ministerio de Cultura a proyectos destinados a la promoción exterior de la lengua y la cultura españolas.

El impacto de la emigración en Béjar y en la industria textil

La emigración laboral hacia Alemania marcó profundamente a numerosas familias bejaranas durante la década de los sesenta. El proyecto subraya tanto la aportación de estos trabajadores al desarrollo industrial alemán como la huella social y económica que dejaron en Béjar y su comarca.

La exposición permanente del Museo de la Industria Textil busca conservar esa memoria colectiva mediante documentación histórica, testimonios y material relacionado con la experiencia de las obreras y trabajadores textiles emigrados.

La organización de la muestra corre a cargo del Centro de Estudios Bejaranos, con la colaboración especial del Ayuntamiento de Béjar.