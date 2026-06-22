La histórica capa de Claudio Sánchez-Albornoz será expuesta en el Museo Textil de Béjar

El Museo Textil de Béjar incorporará próximamente una de las piezas con mayor carga histórica y simbólica vinculadas al paño bejarano. La familia Sánchez-Albornoz ha donado al Ayuntamiento de Béjar la capa que perteneció al historiador, político y presidente del Gobierno de la República en el exilio Claudio Sánchez-Albornoz, con el compromiso de que permanezca expuesta de forma permanente en el museo de la ciudad.

La entrega de la prenda tuvo lugar el pasado 15 de junio de 2026 en Madrid, donde el alcalde de Béjar, Antonio Cámara, se desplazó acompañado por la cronista oficial de la ciudad, Carmen Cascón, la presidenta de la Asociación de Fabricantes de Béjar, Susana Morán, y J. Francisco Fabián, cuya mediación fue determinante para hacer posible la donación.

Una prenda con más de un siglo de historia

La capa fue donada por Nicolás Sánchez-Albornoz Aboín, último propietario de la pieza y descendiente de una de las familias más destacadas de la historia intelectual y política española. La condición establecida por el donante fue que la prenda permaneciera expuesta en el Museo Textil de Béjar para poner en valor la tradición pañera de la ciudad.

Según explica el Ayuntamiento, la importancia de esta capa reside en que ha pasado de generación en generación dentro de la familia Sánchez-Albornoz, manteniendo siempre el recuerdo de que estaba confeccionada con paño de Béjar.

El primer propietario conocido fue Nicolás Sánchez-Albornoz Hurtado (1862-1941), abogado y destacado político de la Restauración, diputado y senador durante las primeras décadas del siglo XX.

Claudio Sánchez-Albornoz llevó la capa durante su exilio

Posteriormente, la prenda fue heredada por su hijo, Claudio Sánchez-Albornoz y Menduiña, una de las figuras más relevantes de la historiografía española del siglo XX.

Ministro durante la Segunda República, embajador de España en Portugal y presidente del Gobierno de la República en el exilio entre 1962 y 1971, utilizó esta capa durante los años en los que residió en Argentina y en otros países, convirtiéndola en una prenda representativa de la tradición textil española.

El último heredero decidió donarla a Béjar

Tras el fallecimiento de Claudio Sánchez-Albornoz, la capa pasó a manos de su hijo Nicolás Sánchez-Albornoz Aboín, historiador especializado en la economía del siglo XIX, primer director del Instituto Cervantes entre 1991 y 1996 y miembro de la Real Academia de la Historia.

El consistorio destaca que fue el último miembro de la familia que utilizó la capa, incluso durante su estancia en Nueva York, donde despertaba la curiosidad de quienes la veían por la singularidad de la prenda. Finalmente, ha decidido donarla para que forme parte del patrimonio histórico de Béjar.

Compromiso de conservación

El Ayuntamiento de Béjar ha firmado un documento mediante el que asume la responsabilidad de conservar y exhibir adecuadamente la capa en el Museo Textil. Este compromiso contará además con la implicación del Centro de Estudios Bejaranos y de J. Francisco Fabián, que actuarán como garantes del cumplimiento de la voluntad del donante.

La incorporación de esta pieza supone un importante enriquecimiento para los fondos del Museo Textil y refuerza el vínculo histórico entre la industria pañera de Béjar y algunas de las personalidades más relevantes de la historia contemporánea de España.