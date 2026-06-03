La Lanzadera busca voluntarios del textil en Béjar

La Asociación por el Patrimonio Industrial de Béjar, La Lanzadera, ha organizado una jornada de voluntariado del textil con el objetivo de crear un equipo de personas que colaboren en sus actividades de difusión y conservación del patrimonio industrial de la ciudad.

El encuentro tendrá lugar el próximo 12 de junio a las 18:00 horas en el Museo de la Industria Textil de Béjar y está dirigido especialmente a antiguos trabajadores del sector textil y a todas aquellas personas que deseen contribuir a la preservación de una parte fundamental de la historia local.

Un encuentro para compartir experiencias y conocimientos

Durante la jornada intervendrá, en representación de La Lanzadera, Javier Ramón Sánchez, quien abordará el valor del patrimonio industrial de Béjar y la importancia de conservar la memoria colectiva ligada a las fábricas textiles y a quienes trabajaron en ellas durante décadas.

Además, varios voluntarios vinculados al sector compartirán sus experiencias personales, recuerdos y vivencias relacionadas con la actividad textil, una industria que marcó profundamente el desarrollo económico y social de la ciudad.

Colaboración en actividades del Museo Textil

La iniciativa pretende fomentar la participación ciudadana en proyectos concretos impulsados por La Lanzadera. Entre las posibles colaboraciones se encuentran las visitas guiadas al Museo de la Industria Textil, actividades divulgativas, recopilación de testimonios y acciones destinadas a difundir el patrimonio industrial bejarano.

Desde la asociación consideran que la experiencia y los conocimientos de quienes formaron parte del sector textil constituyen un patrimonio inmaterial de gran valor que merece ser conservado y transmitido a las nuevas generaciones.