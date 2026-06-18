El Museo de la Industria Textil de Béjar podría contar con visitas guiadas por voluntarios

Una veintena de personas asistió en la tarde del pasado viernes a la reunión convocada por La Lanzadera para poner en marcha una iniciativa de voluntariado vinculada al Museo de la Industria Textil de Béjar.

El encuentro, celebrado en las instalaciones del museo, contó con la participación de antiguos trabajadores del sector textil y de representantes de empresas textiles que continúan desarrollando su actividad en la actualidad.

Durante la reunión, los miembros de La Lanzadera Antolín Velasco, José Muñoz y Ramón Hernández Garrido presentaron los distintos proyectos en los que trabaja actualmente la asociación. Entre sus principales objetivos figura mejorar la musealización del Museo de la Industria Textil mediante la incorporación de nuevos paneles informativos y materiales infográficos que expliquen de forma más didáctica los principales procesos de fabricación y transformación de la lana.

Propuestas para mejorar el museo

Los asistentes coincidieron en la necesidad de seguir invirtiendo en aspectos relacionados con el funcionamiento del museo, como la calefacción, la ventilación, la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones.

Asimismo, se plantearon diversas iniciativas destinadas a facilitar la comprensión del proceso textil por parte de los visitantes. Entre ellas destacó la posibilidad de organizar visitas guiadas realizadas por voluntarios con amplia experiencia en la industria textil, capaces de transmitir de primera mano los conocimientos y la historia de un sector estrechamente ligado al desarrollo económico de Béjar.

Una prueba piloto prevista para octubre

Varios de los asistentes facilitaron sus datos de contacto con el objetivo de participar en una prueba piloto de visitas guiadas, cuya puesta en marcha está prevista para el próximo mes de octubre.

Al término de la reunión, La Lanzadera se comprometió a impulsar algunos de los proyectos planteados durante el encuentro y a trasladar estas propuestas al Ayuntamiento de Béjar, con el fin de buscar apoyo institucional para su desarrollo.