Presentación de "Luneando" de Daniel Rodríguez Vaquero

El Centro de Estudios Bejaranos organiza una nueva actividad el próximo viernes, 11 de marzo, a las 19 horas en el Casino Obrero de Béjar. Se trata de la presentación del libro "Luneando", de Daniel Rodríguez Vaquero, editado por Círculo Rojo. Acompañarán al autor José Nicas Montoto, doctor en Filología y escritor, y José María García Rodríguez, profesor jubilado de Historia en el Centro Integrado de Formación profesional de Béjar.

Luneando es un conjunto de reflexiones en alta voz, de poemas que no siguen una métrica, un orden establecido. Es un paseo entre la espesa niebla, en un bosque por la noche, en la ciudad, siempre al abrigo de ese maravilloso satélite que es la Luna, viviendo mil vidas, mil formas de expresión, mucho por contar, por expresar pero el tiempo pasa demasiado deprisa y se van quedando cosas en el alma, en la garganta. "Hay emociones propias en este poemario y también las hay ajenas. Cuando lo escribí no estaba pensando solo en mí, también pensaba en ese peatón que pasa delante de mí cuando me paro con el coche en un semáforo, imaginando su vida, sus anhelos, pensaba en tanta gente, tantas personas que tienen significado, que tienen valor para mi vida (cada persona de este mundo, cada ser que se cruza en mi camino es valioso, porque me deja una huella y un aprendizaje). Espero que el lector lo disfrute, lo haga suyo, ya que no es de mi propiedad, solo fui un transmisor de sentimientos. Gracias por tenerme en vuestras manos, en vuestras mentes, y si llego a vuestro corazón habré conseguido mi propósito. Vosotros ya estáis en el mío”.

Daniel Rodríguez Vaquero nació en Béjar, en el barrio de La Antigua, en 1967. Estudió en el colegio del barrio y de esos años recuerda los nombres de dos de sus profesores: Maika y Santiago. Posteriormente comenzó un ciclo formativo en Formación Profesional, también en Béjar, que no llegó a concluir. Con 26 años se marchó de la ciudad, un Béjar de origen al que vuelve de manera intermitente. Ha escrito a lo largo de toda su vida, una afición que ha intensificado en los dos últimos años. Participa en recitales de poesía en Salamanca y en Madrid, en el barrio de Malasaña. Su primer poemario vio la luz en 2021.