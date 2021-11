El PP de Béjar no apoyará la moción de censura propuesta por TAB

El Partido Popular de Béjar ha ofrecido una rueda de prensa hace unos minutos para explicar los últimos pasos de la formación a raíz del caso de la alcaldesa.

Alejo Riñones ha informado que su partido ha presentado en la mañana de hoy una denuncia ante el juzgado una vez obtenida toda la documentación incluida en el informe de la policía local de Béjar sobre la actuación de la alcaldesa durante la madrugada del pasado 14 de noviembre. El Partido Popular asegura que los hechos ocurridos, que se recogen en el informe, son muy graves y son constitutivos de delito, a tenor de lo manifestado por sus abogados.

Moción de Censura

El Partido Popular ha dejado claro que no apoyará la moción de censura propuesta por Tú Aportas Béjar hace unos días. Los Populares, que hace 2 semanas brindaban la alcaldía al portavoz de Tú Aportas Béjar, con el que estaban dispuestos a llevar a cabo la moción de censura, ahora se desdicen y no contemplan ningún escenario en el que un candidato de su partido no sea la alternativa a la alcaldesa. Riñones asegura que ahora el único escenario posible es la dimisión y lo dejan todo en manos de los juzgados a la espera de poder obtener la victoria en las municipales de dentro de un año y medio si la dimisión de Elena Martín Vázquez no se produce.

Tú Aportas Béjar

Por su parte, Javier Garrido Novoa, asegura que Alejo Riñones sólo pretende desgastar a la alcaldía durante este año y medio echando la culpa a los demás. "TAB ha presentado la moción de censura para hacer un gobierno de urgencia y poder resolver los asuntos urgentes que están pendientes en la ciudad", asegura, en referencia a proyectos como el plan de reindustrialización o La Covatilla. "Sin intereses personales ni económicos, sólo mirando el bien de los bejaranos y bejaranos. Quienes formen parte de esa junta de gobierno deben asumir ese compromiso", afirma.

Para Garrido el único proyecto del PP y de Riñones sería "asaltar la alcaldía" dentro de un año y medio sin estar verdaderamente preocupado por el futuro de la ciudad.