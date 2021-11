La alcaldesa de Béjar pide disculpas a la Policía Local y sigue en su cargo

El PSOE de Béjar ha emitido un comunicado para aclarar la situación por la que la Policía Local habría mostrado su malestar tras la intervención de la alcaldesa en un acción policial en un local de la calle Mansilla. En dicho local estaba teniendo lugar una fiesta que habría causado el malestar de los vecinos y en la que, presuntamente, participaban los hijos del concejal de deportes.

La alcaldesa, con quien este medio se puso en contacto y que declino hacer declaraciones en un primer momento, ha pedido ahora públicamente disculpas por su actitud, algo que ya ha hecho en privado a los policías locales. La postura de Elena Martín es aclarada en la siguiente nota, hecha pública por el PSOE de Béjar:

En relación con los hechos ocurridos en las primeras horas de ayer domingo en el entorno de la Calle Mansilla de nuestra ciudad, y ante las noticias aparecidas en prensa, y que no reflejan fielmente la realidad de lo ocurrido, Elena Martín Vázquez, Alcaldesa de Béjar, con el apoyo unánime del Equipo de Gobierno, manifiesta lo siguiente: -Aproximadamente a las 09:00 horas de la mañana, alertada por varias llamadas de personas preocupadas por incidentes que se estaban produciendo a las puertas de un local de la Calle Mansilla, me personé en el lugar de los hechos para interesarme por la situación.

-Una vez allí, contacté con los agentes de Policía Local presentes, y en la conversación mantenida cometí el error, que asumo sin reservas, de emitir alguna opinión que, sin pretenderlo, pudiera interpretarse como un cuestionamiento de la actuación policial. Por ese motivo pido públicamente disculpas a la pareja de agentes y a cualquier persona que pudiera sentirse afectada, del mismo modo que lo hice de forma privada y particular en las dependencias municipales pocos minutos después del incidente.

-Manifiesto mi total y absoluto respeto por las actuaciones llevadas a cabo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y más concretamente por las realizadas por la Policía Local del Ayuntamiento de Béjar.

-Quiero mostrar todo mi apoyo y respeto a todas y cada una de las personas que forman parte del Cuerpo de Policía Local de Béjar, sin excepción. Su preparación, implicación y compromiso contribuyen a mejorar la vida de la ciudadanía, y prueba de ello es la reciente concesión por parte de la Junta de Castilla y León de la Medalla de Oro al Mérito Policial.

Por su parte la oposición ha movido ficha. La asamblea de Tu Aportas se reunió ayer y decidió esperar la corroboración de los hechos por parte del acta de la Policía Local. Si los hechos son constitutivos de un presunto delito de abuso de poder y prevaricación, en los próximos días la citada asamblea decidirá las medidas a tomar. Entre las medidas podría estar la petición de dimisión de la edil socialista.

Partido Popular

Por su parte el Partido Popular exige la dimisión de la alcaldesa y del concejal de deportes y amenazan con "resolver esta cuestión por otras vías”, sin especificar si se refieren a al vía judicial o a presentar una moción de censura. Para el PP los hechos han sido reconocidos por la propia alcaldesa en el comunicado emitido en la noche de ayer.

Respecto a la edil de Ciudadanos aseguran que “queda en una posición complicada. Esperamos que retire el apoyo al PSOE y abandone el Gobierno Municipal” Esta misma opinión la hacen extensiva al portavoz del equipo de gobierno, Rodríguez Celador, quien según el PP "contestó con evasivas y una absoluta falta de transparencia”. Los populares han solicitado toda la documentación policial, se ha convocado a la Junta Directiva del PP, y se va a dar traslado al Comité Provincial del partido en Salamanca.

“Si en las próximas horas, no se produce la necesaria e irremediable dimisión y el PSOE no toma medidas al respecto, nos veremos obligados a resolver esta cuestión por otras vías y esta vez no vamos a dudar en hacerlo y llegar hasta el final”, concluyen.