La Plataforma en Defensa de la Sanidad de Béjar no descarta nuevas movilizaciones

Según información de la prensa provincial, el hospital de Salamanca ofrece una serie de equipos reutilizables a otros hospitales del Sacyl porque el próximo mes de mayo van a derribar el clínico. Desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Béjar y Comarca se preguntan si "antes de arreglar la casa del vecino, -que está bien-, en lugar de destruir material perfectamente reutilizable como se estaba haciendo hasta ahora, se deberían ver las deficiencias y las carencias que se tienen en la propia casa".

El Hospital de Béjar que pertenece al Complejo Hospitalario de Salamanca, tiene una serie de necesidades de aparataje, reiteradamente denunciadas por la plataforma. Aparatos que faltan porque o bien se trasladaron a Salamanca y no vuelven, o aparatos que debido a su antigüedad y uso están fuera de servicio con mucha frecuencia y aumentan el número de pacientes que tienen que viajar a diario a la capital, con el coste en tiempo, riesgo y dinero que esto ocasiona, para pruebas diagnósticas que se pueden hacer en el Hospital Virgen del Castañar.

"Todos sabemos del interés de la Gerencia y la Consejería por desmantelar este hospital. Llevan años haciéndolo. Paritorio, cocina, lavandería, laboratorio, y archivos y parte de las camas ya son historia. Nos hicieron luchar por recuperar las camas de hospitalización, y las urgencias hospitalarias, que nos quitaron aprovechando que la pandemia era excusa para todo. Poco a poco están eliminando el quirófano y las consultas de especialistas cada vez son menos asiduas, con menos tiempo de atención y más lista de espera. Sólo hay ecografías un día a la semana, un 50% menos que hace dos años y el último 'rumor' es que quieren dejarnos sin mamógrafo, cosa que advertimos que no vamos a consentir", aseguran desde la plataforma.

"Y ahora a todas estas barrabasadas le suman la desconsideración de no tenernos en cuenta en el reparto de aparataje cuando no hace ni un mes que desecharon un aparato de rayos en perfecto estado y se les trasladó la necesidad de que ese aparato viniera a Béjar porque el que tenemos se avería constantemente por su antigüedad y uso. Recuérdese que en el último año dio varias averías, incluso estuvimos 16 días sin poder utilizarlo. ¿Alguien se imagina dejar a la capital, aunque sólo fuera una semana sin servicio de rayos?". Desde la plataforma en defensa de la sanidad pública se preguntan si no estarán ignorando las necesidades para terminar, con su dejadez, con el hospital de Béjar y nuestros derechos. Además, anuncian que si es necesario volverán a convocar a todos los vecinos a movilizarse "porque estamos ya muy hartos de tantos calientasillones mirando para otro lado jugando con nuestra salud".