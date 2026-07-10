Béjar inaugura su mural textil entre el homenaje y el debate ciudadano

Béjar presentó este jueves el nuevo mural dedicado a la industria textil que ocupa una de las grandes medianeras de la plaza Nicomedes Martín Mateos, junto al Teatro Cervantes. La intervención, realizada por el muralista salmantino Daniel Martín Gómez, incorpora al casco histórico un homenaje permanente a la actividad que marcó durante generaciones la economía, la vida social y la identidad de la ciudad.

La presentación contó con la presencia del alcalde de Béjar, Antonio Cámara; la concejala socialista Ana María Vicente Peralejo; las concejalas no adscritas Olga García y Araceli Dorado; la edil de Vox Purificación Pozo, y el creador de la obra.

El mural ha supuesto una inversión municipal de 15.240 euros, impuestos incluidos. El proyecto fue incorporado a los presupuestos municipales a propuesta de Olga García y Araceli Dorado.

Un mural sobre la industria textil de Béjar

La composición recrea el interior de un espacio fabril, con maquinaria, rollos de tejido, bobinas y grandes acumulaciones de lana distribuidas a ambos lados de la escena.

En el centro aparece una trabajadora sentada ante una pieza de tela. Frente a ella, una gran ventana permite contemplar una panorámica de Béjar y de la sierra nevada, creando una conexión visual entre la fábrica, la ciudad y el paisaje que la rodea.

La obra combina así varios elementos asociados a la memoria local: el trabajo manual, la maquinaria industrial, la transformación de la lana y la estrecha relación existente entre el desarrollo urbano de Béjar y su actividad textil.

Una intervención en pleno casco histórico

El emplazamiento elegido añade relevancia a la actuación. La medianera se encuentra en la plaza Nicomedes Martín Mateos, frente al Teatro Cervantes y cerca del Museo de Escultura Mateo Hernández, dentro del conjunto histórico de Béjar.

La intervención ocupa la pared que quedó visible tras el derribo de una antigua edificación. Aunque limita con un inmueble privado, la superficie sobre la que se ha pintado es de titularidad municipal.

La proximidad de la calle La Capa introduce además otra referencia al pasado manufacturero bejarano. La producción de paños y prendas de lana convirtió durante décadas el nombre de Béjar en un referente de la industria textil española.

Opiniones diferentes sobre el resultado

La aparición del mural ha provocado reacciones diversas en la ciudad. Mientras parte de los vecinos valora que el Ayuntamiento haya dedicado un espacio público de grandes dimensiones a recordar la tradición textil, otras opiniones cuestionan la oscuridad de algunos tonos, la composición elegida o su integración en el entorno histórico.

El propio Consistorio reconoce que una obra de estas características generaría controversia y diferentes valoraciones. El mural cambia también de aspecto en función de la iluminación y del momento del día, especialmente por el predominio de los tonos marrones, rojizos y oscuros en buena parte de la superficie.

El debate no se limita, por tanto, a la conveniencia de homenajear la industria textil —un objetivo ampliamente compartido—, sino que se centra principalmente en la forma artística escogida y en su presencia dentro de uno de los espacios más reconocibles del centro de Béjar.

El PP cuestionó el proyecto antes de su ejecución

El Grupo Popular ya había mostrado su desacuerdo con la realización del mural antes del comienzo de los trabajos.

El portavoz del PP y exalcalde de Béjar, Luis Francisco Martín, publicó además en su perfil de Facebook una reflexión en la que cuestionaba los criterios urbanísticos aplicados a esta intervención.

Martín recordó que en marzo de 2022 planteó realizar, con financiación propia, un mural dedicado al Hombre de Musgo en la fachada de su oficina de la calle Pardiñas. Según relató, aquella propuesta no recibió autorización porque los técnicos municipales consideraron que la normativa del casco histórico impedía ese tipo de actuaciones en las fachadas.

A partir de ese antecedente, el portavoz popular se pregunta públicamente si la normativa había cambiado durante los últimos cuatro años o si se habían seguido criterios distintos en el caso de la medianera de la plaza Nicomedes Martín Mateos.

La publicación no determina que ambas actuaciones se encuentren en las mismas circunstancias urbanísticas o administrativas.

Una crítica desde el ámbito artístico y patrimonial

El debate también ha llegado al terreno cultural. El artista, profesor de Dibujo e investigador del patrimonio José Muñoz Domínguez ha publicado en i-bejar.com una valoración especialmente crítica con el resultado.

Muñoz Domínguez, licenciado en Bellas Artes y autor de numerosos trabajos sobre patrimonio histórico, jardines y arquitectura industrial, analiza en su artículo la temática, la composición, la escala de los elementos, el tratamiento cromático y la integración del mural en el conjunto histórico.

En su análisis considera que la obra ofrece una visión excesivamente amable y costumbrista del pasado fabril, cuestiona la disposición de algunos elementos y sostiene que los tonos empleados no armonizan con los colores predominantes en la plaza.

También plantea que futuras intervenciones de esta relevancia podrían someterse previamente a asesoramiento artístico y patrimonial, mediante la presentación pública de bocetos o recreaciones virtuales.

Su valoración completa puede consultarse en el artículo de opinión El nuevo mural junto al Teatro Cervantes: mediocridad en la medianería.

Un nuevo elemento del paisaje urbano de Béjar

Más allá de las distintas valoraciones, el mural se ha convertido desde su presentación en uno de los elementos visuales más destacados de la plaza Nicomedes Martín Mateos.

La intervención introduce una referencia directa a la industria textil en el espacio público y transforma por completo una medianera que hasta había servidor para proyectar una imagen de Miguel de Cervantes.

Su inauguración deja también abierto un debate sobre la incorporación de arte contemporáneo al casco histórico, los procedimientos utilizados para seleccionar este tipo de actuaciones y la participación de especialistas y ciudadanos en proyectos que modifican de forma permanente la imagen urbana.