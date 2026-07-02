La Covatilla estrena dos nuevos vehículos para mejorar los servicios de la estación

El Centro Turístico Sierra de Béjar-La Covatilla ha incorporado dos nuevos vehículos tipo pickup con el objetivo de reforzar las labores diarias de funcionamiento de la estación. La presentación oficial de los nuevos medios tuvo lugar este jueves 2 de julio, a las 11:00 horas, en el Ayuntamiento de Béjar, con la asistencia de representantes municipales y responsables del centro turístico.

Los dos vehículos han sido adjudicados mediante un contrato de renting y están adaptados para facilitar tanto el transporte del personal como el desarrollo de los trabajos que se realizan en el recinto de la estación y en su entorno de montaña.

Según explica el Ayuntamiento de Béjar, esta incorporación permitirá incrementar la capacidad operativa del Centro Turístico, mejorando la movilidad de los equipos de trabajo, el traslado de materiales y el apoyo a las diferentes tareas de mantenimiento y servicios que se desarrollan a lo largo del año.

Mejora de la operatividad de La Covatilla

La estación Sierra de Béjar-La Covatilla, situada en plena Sierra de Béjar, constituye una infraestructura turística de referencia en la provincia de Salamanca. Su actividad está vinculada tanto a la temporada de nieve como al turismo de naturaleza y montaña, lo que requiere disponer de medios adecuados para garantizar su correcto funcionamiento en las distintas épocas del año.

Desde el Centro Turístico señalan que la incorporación de estos vehículos responde al compromiso de continuar dotando a la instalación de los recursos necesarios para mejorar la gestión, favorecer las condiciones de trabajo del personal y seguir ofreciendo un servicio de calidad a visitantes y usuarios.