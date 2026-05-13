La XXX Subida Charra volverá a convertir La Covatilla en capital del motor

La estación de esquí de La Covatilla volverá a convertirse en escenario del automovilismo regional con la celebración de la XXX Subida Charra Sierra de Béjar-La Covatilla, prevista para el próximo 23 de mayo. La competición, organizada por la Escudería Charra Ordemots, será puntuable para los campeonatos establecidos en el Reglamento de Montaña 2026 de la Federación de Automovilismo de Castilla y León (FACyL).

La Covatilla volverá a reunir a pilotos y aficionados

La prueba se desarrollará en la carretera de acceso a la estación de esquí, con un recorrido de 4,2 kilómetros, entre los puntos kilométricos 1+600 y 5+800, salvando un desnivel de 420 metros y alcanzando pendientes máximas del 9,5%.

Las verificaciones administrativas y técnicas se realizarán durante la mañana del 23 de mayo antes del inicio de los entrenamientos oficiales y las mangas de carrera.

La competición arrancará a las 15:00 horas con la manga de entrenamientos oficiales, seguida de las dos mangas de carrera. La entrega de premios está prevista para las 20:30 horas en la Plaza de Santa Teresa de Béjar.

Una cita consolidada en el calendario regional

La Subida Charra alcanza en 2026 su trigésima edición, consolidándose como una de las pruebas de montaña más destacadas de Castilla y León y una referencia para los aficionados al motor en la provincia de Salamanca.

La organización ha informado de que la prueba será valedera para los campeonatos autonómicos de montaña y contará con diferentes categorías de turismos y monoplazas. Además, se mantendrán clasificaciones especiales para vehículos clásicos y para pilotos vinculados a la Escudería Ordemots.

Inscripciones y medidas de seguridad

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 20 de mayo a las 20:00 horas, pudiéndose formalizar a través de la web oficial de la organización.

La organización recuerda la necesidad de respetar las normas de seguridad y medioambientales, ya que parte del trazado discurre por una zona protegida de parque natural.