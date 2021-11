Jesús Castellano y Javier R. Sánchez llenan el Casino Obrero de Béjar

Es difícil llenar la sala de conferencias y exposiciones del Casino Obrero de Béjar, sobre todo después de la pandemia. Quizá el público aún sea reticente a los espacios cerrados, quizá las propuestas formuladas no sean muy atractivas, quizá existan otras actividades programadas a esa misma hora que sean preferibles o quizá se esté mejor en casa viendo la tele. Sin embargo, proponer un acto en el que se prometan temas tan sugerentes como la fotografía, el patrimonio industrial y el patrimonio natural de la mano, además, de dos bejaranos tan avezados en lo suyo como Jesús Castellano Jiménez y Javier R. Sánchez Martín prometía, si no un lleno absoluto de la sala, al menos una buena parte de las sillas ocupadas. Y esta vez no fue diferente, la sala se lleno a rebosar para ver y escuchar a ambos conferenciantes.

El acto comenzó con unas palabras del vicepresidente del Casino, Iván Parro Fernández, y de la secretaria del Centro, Carmen Cascón Matas. Después tomó la palabra Javier Ramón Sánchez Martín quien explicó cómo se iba a desarrollar la actividad: primero haría recorrido rápido por la ruta para aquellos que no la conocieran, después se proyectarían las fotografías de Jesús Castellano Jiménez y al final se propiciaría una charla coloquio sobre aquellas imágenes más representativas. Añadió una serie de reflexiones sobre este recorrido tan característico de Béjar, pues encierra una parte de su historia, a través de la contemplación de los grandes edificios fabriles, hoy en su mayoría abandonados y cerrados, y de la naturaleza que les rodea, siempre a la vera del Cuerpo de Hombre. El río movía con el fluir de sus aguas poderosas la maquinaria textil y servía al tiempo para distintos procesos textiles tales como el batanado, el tintado o el lavado de la lana. Hoy se ha convertido en un paseo agradable e inesperado y, a pesar de que los bejaranos lo realizamos habitualmente, no en vano no está lejos del casco urbano, para nuestros visitantes es una sorpresa. Es habitual que, al encontrarnos con turistas por la ruta o acompañar a familiares y amigos en su recorrido, nos manifiesten su perplejidad al encontrarse con una ruta inédita en España, tan desconocida como inusual.

Tras estas reflexiones, Javier R. Sánchez Martín explicó someramente los edificios fabriles, la maquinaria, los canales, las turbinas, las compuertas, los puentes, las chimeneas, las pesqueras y otros elementos que la conforman, así como otras características vinculadas al desarrollo textil tales como las barriadas obreras o el tren, todos ellos presentes en Béjar dentro o fuera de la Ruta de las Fábricas. Y lo hizo utilizando un diseño de Óscar Rivadeneyra Prieto incluido en la Revista de Ferias y Fiestas de Béjar de este año.

Al finalizar esta exposición, se dio paso a la proyección de fotografías de Jesús Castellano Jiménez, un paseo agradable y ameno por la ruta a través de imágenes que recorrían, no sólo los grandes barcos varados a la vera del Cuerpo de Hombre que son las naves industriales, sino también esos otros elementos característicos de que hablaba Sánchez Martín, además de instantáneas del río y de la flora y fauna de este paisaje tan singular. Pájaros, mariposas e insectos, cardos, flores, matorrales y árboles pasaron por delante de los ojos de los presentes con música y sonidos de trinos de pájaros y del fluir de las aguas. Mientras las imágenes desfilaban Sánchez Martín y Castellano Jiménez explicaban algunas de ellas.

Al finalizar, se ofreció a los asistentes el nuevo folleto sobre la ruta de las fábricas editado por la Oficina de Turismo de Béjar, gentileza de las técnico de turismo allí presentes.