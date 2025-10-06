Una fuga de gas en Béjar moviliza a los servicios de emergencia

El Ayuntamiento de Béjar ha informado este lunes de una fuga de gas ocurrida en las obras del Atrio de San Juan, lo que ha provocado la intervención inmediata de los Bomberos, la Policía Local y Protección Civil. Según la información oficial, los equipos de emergencia están trabajando en el corte general de la red de gas en la zona afectada para garantizar la seguridad de la población.

Como medida preventiva, se ha recomendado a los vecinos del Atrio de San Juan y de las calles próximas que permanezcan en sus domicilios, manteniendo puertas y ventanas cerradas hasta nuevo aviso. Desde el Consistorio se ha hecho un llamamiento a la calma, insistiendo en que la ciudadanía siga únicamente la información actualizada a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Béjar.

La situación sigue siendo monitorizada por los servicios de emergencia y se espera que en las próximas horas se emita un nuevo parte informativo con la evolución de la incidencia.

Actualización 17:40 corte de gas en Béjar

El Ayuntamiento de Béjar comunica a la población que la fuga de gas en el Atrio de San Juan ha sido cerrada con éxito. El incidente está controlado y los equipos continúan trabajando en la zona.

Los vecinos del entorno permanecerán sin suministro de gas hasta que la avería quede completamente reparada. Por el momento, no se puede estimar el tiempo de restablecimiento.

El Ayuntamiento agradece la paciencia, colaboración y tranquilidad mostradas durante toda la tarde.