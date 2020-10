Cruce de acusaciones de "complicidad" ante la situación sanitaria en Béjar

Facebook se ha convertido en el escenario de un cruce de acusaciones relativas a la situación sanitaria y las posturas de unos partidos y otros respecto a la situación del hospital de Béjar.

El portavoz de Tú Aportas, Javier Garrido, se refería el pasado jueves a la nueva marcha de efectivos sanitarios a la capital, en detrimento del hospital bejarano.

Al hilo de lo publicado por Garrido, el portavoz de los socialistas bejaranos, José Luis Rodríguez Celador, publicaba en su cuenta de Facebook un comunicado bajo el título "El día en el que todos fuimos cómplices" en el que se refiere a la reunión virtual mantenida con la consejera de Sanidad y en la que participaron representantes políticos de Béjar, Francisca Andrés concejala de Ciudadanos, M.ª del Castañar Rodilla concejala del Partido Popular y Alfonso José Montero, director General de Asistencia Sanitaria junto a María Ángeles Cisneros directora general de Infraestructuras. A última hora, con la mediación de la alcaldesa, Elena Martín, pudo incorporarse el portavoz de Tú Aportas, único portavoz que inicialmente quedó fuera de la reunión.

En su escrito el portavoz socialista afirma: “En esa reunión se habló de muchas cosas. Se habló del Hospital de Día, de ampliar la cartera de servicios, de la puesta en marcha de una consulta de Alta Resolución, de incrementar la actividad de la Unidad de Continuidad Asistencial, y, por supuesto, de la vieja (y muy viva) aspiración de convertir el “Virgen del Castañar” en un Hospital Comarcal. Algo sobre lo que el PSOE viene luchando desde hace años, consiguiendo incluso la aprobación en las Cortes de Castilla y León de una Proposición No de Ley en este sentido. Y cuando la Sra. Casado, Consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, se comprometió a que el Hospital de Béjar recuperaría todo el personal, material y los servicios de que disponía antes de la crisis “en cuanto la situación epidemiológica lo permita” nadie puso en duda su palabra. Y cuando digo nadie es NADIE.”

Javier Garrido, cuyo grupo se ha mostrado desde hace meses contrario a las medidas de la administración, que muchos temieron estaban dirigidas al desmantelamiento paulatino del hospital Virgen del Castañar de Béjar, no está de acuerdo con estas afirmaciones. Para Garrido, Tú Aportas no fue cómplice y asegura en un nuevo escrito que: “Fuimos los únicos que planteamos una propuesta seria a futuro. Que la Junta de CyL apostara claramente por esta zona creando un verdadero Hospital Comarcal. Aportando datos, con cifras, estudiando la situación y pensando a futuro. Y como no me gusta mentir, hay que decir que después de la intervención de la Señora Consejera (no Verónica a secas) ella y los altos cargos que estaban presentes en la reunión se despidieron sin que NINGUNO de los que estábamos en esa videoconferencia pudiéramos preguntar más.”

La alcaldesa en un Pleno Municipal hace semanas afirmó que, si la Junta de Castilla y León y su Consejería de Sanidad no cumple lo comprometido, entonces “nos encontrará en la calle. Seguiremos luchando para que no sea así, pero, si eso sucede, que nos encuentre juntos, como una piña, en defensa de nuestro Hospital y de la Sanidad Pública”.

Desde Tu Aportas, Garrido se reafirma en la postura de que su grupo no se ha sido cómplice: “No fuimos CÓMPLICES, NO fuimos SUMISOS, no FUIMOS COLABORADORES. Es más, no llegó a contestar a nuestra pregunta de por qué se tomó esa decisión de cerrar la planta en el Hospital Comarcal de Béjar y no se hizo en el Hospital de Benavente (también comarcal)”, asegura.

El portavoz de Tu Aportas concluye que: “hay quien creyéndose SIEMPRE en posesión de la verdad echa balones fuera diciendo que "qué malos son los demás y que nosotros no tenemos responsabilidad". Y me resulta curioso también el que la Señora Alcaldesa se permita el lujo de decir que «cacareo» hablando de temas tan sensibles y serios como la Sanidad en Béjar. Y no es tener información privilegiada, es tener sentido común, si se tiene.”