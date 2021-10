El Casino Obrero de Béjar acogió la presentación del último libro de Medina de Toro

El pasado sábado por la tarde tuvo lugar la anunciada presentación del libro de Álvaro Medina de Toro "Huellas. Fabulaciones biográficas", editado por Espuela de plata, en el Casino Obrero de Béjar.

La presentación comenzó con la intervención por parte del vicepresidente del Casino Obrero, Iván Parro. Seguidamente tomo la palabra Josefa Montero García, presidenta del CEB y organizadores del evento, quien agradeció la disponibilidad de la junta del Casino para realizar estos actos culturales en sus espacios.

Tras esta breve introducción, Yolanda Izard Anaya expuso sus ideas acerca de este libro de relatos en el que se aborda las trayectorias biográficas de seis autores reconocidos: Antón P. Chéjov, Edgar A. Poe, Stefan Zweig, Luis Cernuda, Gabrielle-Sidonie Colette y Graham Greene. Sin embargo, no se limita a una mera recopilación de biografías sino que Álvaro Medina de Toro va más allá y fabula, de ahí el título del libro, acerca de los últimos días de cada escritor. Y toma estos autores y no otros porque de alguna manera, como bien señaló Medina de Toro durante la presentación, sus lecturas le marcaron en algún momento de su vida como lector. A pesar de esa selección, el autor de Huellas no intenta en modo alguno seguir sus estilos en estas pequeñas narraciones que van desde las siete páginas dedicadas a Chéjov (y no por ello menos intenso en su abordamiento) y las cincuenta a Luis Cernuda (casi una novela).

Yolanda Izard Anaya y Álvaro Medina de Toro intercambiaron sus pareceres acerca de la literatura y la creación narrativa, el estilo del autor y la biografía real de los seis escritores mencionados, y reflexionaron sobre las lecturas que les han influenciado de alguna manera a lo largo de sus vidas. La escritora bejarana destacó la pureza narrativa que demuestra Álvaro en Huellas, su fuerza e intensidad a la vez que la elegancia que impregna el libro.

Al finalizar el acto los asistentes pudieron adquirir el libro y pudieron solicitar al autor la firma de sus ejemplares.

Con este acto son ya tres las presentaciones de libros del programa “Otoño entre libros” emplazado para el mes de octubre y que continuará esta semana con la novela de Begoña Ruiz Hernández La canción del molino.