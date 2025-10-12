Rescatado un joven indispuesto en Peña Negra y evacuado a Béjar

Un joven de 19 años fue auxiliado este domingo en las inmediaciones del pico Peña Negra, tras sufrir una indisposición en una zona de difícil acceso. La intervención fue coordinada por el Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León, que activó el protocolo de rescate tras recibir una llamada al 1-1-2 a las 18:51 horas.

Dada la urgencia sanitaria y la imposibilidad de acceso de una ambulancia a la zona, se movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, que partió con dos rescatadores, uno de ellos enfermero. En paralelo, se alertó a la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación de Salamanca —que desplazaron una dotación desde Béjar— y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Los bomberos fueron los primeros en alcanzar al joven, al que trasladaron hasta la pradera de la Peña de la Cruz. Desde allí, fue recogido por el helicóptero y evacuado hasta el campo de fútbol de Béjar, donde le esperaba una ambulancia medicalizada. Tras recibir atención sanitaria en el lugar, fue trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca..

La rápida intervención de los servicios de emergencia y la coordinación entre los distintos cuerpos implicados resultaron claves para garantizar la atención sanitaria del joven en un entorno de alta montaña.