El alcalde de Béjar reclama a la Diputación medidas en Ronda Viriato

El alcalde de Béjar, Antonio Cámara, ha reclamado públicamente a la Diputación de Salamanca la adopción de medidas de seguridad en la calle Ronda Viriato tras el accidente registrado durante la madrugada del 15 de julio.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el regidor sostiene que el Ayuntamiento y el Partido Socialista ya habían advertido de los riesgos existentes en esta travesía, situada junto al barrio de La Antigua y de titularidad provincial.

Cámara denuncia la falta de respuesta de la Diputación

«Veníamos avisando y no nos han hecho caso», afirma Antonio Cámara en el vídeo, grabado en la propia Ronda Viriato.

El alcalde describe este tramo como una vía peligrosa en la que algunos vehículos pueden alcanzar velocidades elevadas debido al desnivel de la carretera. También recuerda que anteriormente se produjo otro accidente contra una parada de autobús situada más abajo en la misma calle.

Cámara asegura que, en mayo de 2025, ya se presentó una moción para instar a la Diputación de Salamanca a instalar reductores de velocidad en esta travesía.

Según ha explicado, la propuesta fue aprobada por el Pleno municipal y remitida posteriormente a la institución provincial, aunque sostiene que hasta el momento no se ha recibido respuesta.

El alcalde relaciona el accidente con la velocidad

Durante su intervención, Antonio Cámara atribuye el accidente de la Ronda Viriato a un supuesto exceso de velocidad y recuerda que los bomberos tuvieron que liberar a uno de los ocupantes del turismo.

«¿Cuándo va la Diputación a hacer uso de sus responsabilidades?», pregunta el alcalde en el vídeo difundido a través de sus redes sociales.

Una moción para mejorar las travesías provinciales

Antonio Cámara también ha recordado que el Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca llevó al Pleno provincial de agosto de 2025 una iniciativa para reforzar la seguridad en los tramos urbanos de las carreteras de titularidad provincial.

La propuesta planteaba la instalación de pasos de peatones, reductores de velocidad y señales de limitación de velocidad, entre otras actuaciones destinadas a proteger a las personas que viven en municipios atravesados por este tipo de vías.

Además de la Ronda Viriato de Béjar, la iniciativa reclamaba actuaciones en carreteras provinciales a su paso por localidades como Miranda del Castañar, Molinillo, Navalmoral de Béjar y Aldeacipreste, entre otros municipios.

El objetivo de la moción, según la información aportada por el alcalde, era establecer medidas que garantizaran la seguridad de vecinos y peatones en aquellas travesías en las que el tráfico rodado convive directamente con viviendas, comercios y desplazamientos a pie.

Reclamaciones iniciadas en 2025

Las declaraciones del alcalde sitúan el inicio de las reclamaciones en mayo de 2025, cuando el PSOE presentó en el Ayuntamiento de Béjar la moción específica sobre la Ronda Viriato.

Tres meses después, en agosto, la petición se amplió en la Diputación de Salamanca mediante una iniciativa de alcance provincial, que incluía actuaciones en distintos municipios y no únicamente en la ciudad de Béjar.

Tras el último accidente, Cámara ha vuelto a pedir a la institución provincial que actúe en la vía y adopte medidas para reducir la velocidad y mejorar la seguridad de conductores y peatones.p