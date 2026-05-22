Béjar licita la revisión del Plan Especial del Conjunto Histórico tras casi 30 años

El Ayuntamiento de Béjar ha aprobado la licitación del contrato para redactar la revisión del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de la ciudad, un documento urbanístico clave que regula la conservación patrimonial y las actuaciones en el casco histórico bejarano. El contrato cuenta con un presupuesto de 181.500 euros IVA incluido y un plazo de ejecución previsto de cuatro años.

La actuación permitirá actualizar el actual Plan Especial, aprobado definitivamente en 1995, que el propio Consistorio considera desfasado tras casi tres décadas de cambios urbanísticos, normativos y patrimoniales.

El plan actual fue aprobado hace casi 30 años

La memoria justificativa del expediente recuerda que Béjar dispone actualmente de un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico aprobado el 25 de abril de 1995 y publicado en el BOCYL en febrero de 1996.

El documento municipal señala que desde entonces han evolucionado tanto “las maneras de entender el urbanismo” como los criterios de protección del patrimonio arquitectónico, arqueológico e industrial, por lo que considera “extremadamente necesario” proceder a una revisión integral del documento vigente.

La futura revisión tendrá como objetivo adaptar la normativa urbanística y patrimonial a la legislación actual y redefinir los criterios de conservación y actuación dentro del conjunto histórico de la ciudad.

Un contrato de 181.500 euros y cuatro años de duración

El expediente contempla una licitación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con un valor estimado de 150.000 euros sin IVA y un presupuesto total de 181.500 euros.

El contrato se desarrollará en varias fases distribuidas entre 2026 y 2029:

Fase A : elaboración del avance inicial del documento.

: elaboración del avance inicial del documento. Fases B y C : redacción del plan y documentación ambiental.

: redacción del plan y documentación ambiental. Fases D y E : incorporación de alegaciones e informes sectoriales.

: incorporación de alegaciones e informes sectoriales. Fase F: aprobación definitiva por la Junta de Castilla y León.

El Ayuntamiento ha previsto distintos pagos anuales vinculados al cumplimiento de cada fase del trabajo técnico.

El Ayuntamiento reconoce que no dispone de medios técnicos suficientes

La memoria del expediente recoge expresamente que el Ayuntamiento de Béjar no dispone de medios personales ni materiales suficientes para redactar internamente el documento urbanístico, motivo por el que se opta por externalizar el servicio mediante contratación pública.

El Consistorio plantea contratar un equipo técnico multidisciplinar encargado de actualizar el documento de protección patrimonial del casco histórico.

Habrá participación ciudadana e información pública

El procedimiento incluirá una fase inicial de avance sometida a información pública, durante la cual podrán presentarse sugerencias y propuestas ciudadanas.

La revisión del Plan Especial regulará aspectos relacionados con:

la rehabilitación de inmuebles;

la protección arquitectónica;

el patrimonio arqueológico;

el patrimonio industrial;

las actuaciones urbanísticas dentro del conjunto histórico.

Se trata de uno de los principales instrumentos urbanísticos vinculados al patrimonio histórico de Béjar y condicionará futuras intervenciones en edificios y espacios protegidos del casco antiguo.

Las ofertas podrán presentarse hasta el 5 de junio

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 5 de junio de 2026 a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Entre los criterios de adjudicación figuran la oferta económica, la experiencia técnica y la reducción de plazos de entrega. El expediente también incorpora condiciones sociales relacionadas con el fomento de la participación de la mujer y medidas orientadas a combatir el desempleo.