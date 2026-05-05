Béjar inicia la renovación de la calle Primero de Mayo en Los Praos

El Ayuntamiento de Béjar ha comenzado las obras de renovación de la calle Primero de Mayo, una actuación clave dentro del plan de modernización del barrio de Los Praos. Los trabajos se iniciaron recientemente y forman parte de una estrategia municipal para mejorar las infraestructuras urbanas de la zona.

Esta intervención se centra en el tramo comprendido entre la plaza Primero de Mayo y la confluencia con la travesía de Leandro Cascón.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 138.581,65 euros, que se suma a los 85.636,15 euros destinados a las obras en la plaza de Leandro Cascón. En total, ambas actuaciones suponen una inversión conjunta de 224.217,80 euros en el barrio.

La obra ha sido adjudicada a una empresa con sede en la propia ciudad, reforzando así el tejido empresarial local.

Mejora de infraestructuras y servicios

Las actuaciones previstas incluyen la sustitución de canalizaciones, con renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento la nueva pavimentación, con un firme más resistente y accesible tanto para peatones como para vehículos. El objetivo es mejorar la eficiencia de los servicios públicos y garantizar unas infraestructuras más modernas y duraderas.

Un plan integral para el barrio

Las obras en la calle Primero de Mayo se desarrollan de forma simultánea a las de la plaza de Leandro Cascón y forman parte de un plan más amplio diseñado en colaboración con la Asociación de Vecinos de Los Praos - Recreo.

El Ayuntamiento prevé dar continuidad a estas actuaciones en otras zonas del barrio, como el resto de la calle Primero de Mayo, la parte superior de la calle Las Justas y la calle Tormes.

Con este enfoque por fases, el Consistorio busca una transformación integral del barrio, adaptando sus servicios a las necesidades actuales.

Modernización urbana

Desde el Ayuntamiento destacan que estas actuaciones responden a una hoja de ruta planificada para mejorar progresivamente todos los barrios de la ciudad, apostando por infraestructuras del siglo XXI y una distribución equilibrada de la inversión pública.