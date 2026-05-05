Béjar estudia la compra de un autobús eléctrico tras los problemas del servicio urbano

El autobús urbano de Béjar lleva tiempo centrando el debate municipal debido a los problemas técnicos registrados en los últimos años.

Aunque la situación del servicio puede variar en función de las reparaciones, lo cierto es que el transporte urbano arrastra incidencias recurrentes desde poco después de su adquisición en 2020, con interrupciones y averías que han afectado a su funcionamiento.

El alcalde ha reconocido recientemente la complejidad del problema, asegurando que la situación es "increíble. No tengo explicación. Solo puedo decir que estamos en marcha para, finalmente, y tras analizar económicamente las diferentes opciones, iniciar de manera inmediata la adquisición de un bus".

Antecedentes: averías y paradas en los últimos años

Los problemas del autobús urbano no son nuevos. Desde hace años se han producido diferentes averías que han obligado a suspender o limitar el servicio en varias ocasiones.

Durante este periodo, el Ayuntamiento ha tenido que recurrir a reparaciones puntuales que, en muchos casos, no han evitado nuevas incidencias a corto plazo.

Esta situación ha puesto de relieve la necesidad de una solución más estable para garantizar el transporte público en la ciudad.

El Ayuntamiento estudia una solución definitiva

Ante este escenario, el Consistorio ha iniciado un análisis económico de distintas opciones con el objetivo de renovar el vehículo.

El alcalde ha señalado que la intención es iniciar de manera inmediata la adquisición de un nuevo autobús, una medida que permitiría evitar los problemas derivados de las continuas averías.

La opción de un autobús eléctrico

Entre las alternativas que se están valorando, el equipo de Gobierno apuesta por un autobús eléctrico, una opción que consideran "casi segura", aunque todavía no definitiva.

El estudio de viabilidad incluye aspectos como:

la orografía de Béjar

la autonomía del vehículo

los costes de mantenimiento

El alcalde denuncia acoso y amenazas

En paralelo, el alcalde ha denunciado el clima generado en torno a este asunto.

En un mensaje publicado en redes sociales, ha afirmado: "Lo que no debe permitirse es el acoso que se sufre hasta en los lugares de trabajo por algo que, ni hemos ocasionado, ni estamos parados, al contrario, estamos buscando soluciones. Es intolerable la falta de respeto y las amenazas".

Un servicio clave para la movilidad en Béjar

El autobús urbano es un servicio esencial para numerosos vecinos, especialmente personas mayores. Las incidencias registradas han generado dificultades en la movilidad y han reabierto el debate sobre la necesidad de renovar de forma inmediata el sistema.

La posible compra de un nuevo vehículo se plantea así como la solución para garantizar la estabilidad del servicio.