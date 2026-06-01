El Museo Mateo Hernández estrena instalaciones renovadas en Béjar

La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, ha visitado en Béjar el renovado Museo de Escultura Mateo Hernández tras la intervención realizada con cargo al programa PIREP Local, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea. La actuación ha contado con un presupuesto total que sobrepasa los 450.000 euros.

La principal mejora se centra en el ahorro energético, con una previsión de reducción del consumo del 70%. Para ello se han instalado 93 metros cuadrados de placas solares en la cubierta, un nuevo sistema de climatización y ventilación con recuperador de calor, además de mejoras en la envolvente del edificio.

Control de humedad para proteger las obras

La reforma también responde a una necesidad histórica del edificio: mejorar las condiciones de conservación de las piezas, reduciendo los problemas estructurales del edificio y las humedades.

El nuevo sistema permite controlar temperatura y humedad, una mejora clave para la exhibición de cuadros y documentos que antes no podían mostrarse con garantías.

Un museo más moderno y accesible

El arquitecto responsable explicó que el edificio, construido en los años 80, solo había tenido reformas parciales hasta ahora. La intervención ha renovado la iluminación, la climatización, la cartelería y el recorrido museístico, concebido para generar una experiencia más atractiva para el visitante.

El alcalde de Béjar defendió que se trata de una "reapertura" más que de una inauguración, y destacó el acuerdo con el Museo Reina Sofía para que las piezas de su propiedad permanezcan en Béjar.

El legado de Mateo Hernández

Rosa López subrayó la importancia de conservar y difundir la obra de Mateo Hernández, al que definió como el "hijo del cantero de Béjar", un escultor con gran reconocimiento internacional, especialmente en París, pero todavía pendiente de una mayor proyección en España.

El Ayuntamiento aspira a que el museo sea un espacio vivo de aprendizaje, especialmente para escolares, y un recurso turístico vinculado al patrimonio cultural de Béjar.