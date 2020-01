Intenta robar un banco amenazando con un arma que nunca mostró

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a un hombre de 50 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con intimidación. Tras intimidar verbalmente a la directora de una sucursal bancaria, exigiéndole el dinero manifestando que llevaba una pistola, manteniendo permanentemente una mano en el bolsillo, aunque ante las manifestaciones de la víctima, abandonó la oficina sin botín alguno, amenazándola de muerte si llamaba a la policía.

Denuncia de secuencia de hechos

Según manifestó la directora en su denuncia, sobre las 14:00 horas del pasado lunes, día 20, cuando se encontraba en su despacho, frente a la impresora, recogiendo un documento para una clienta que estaba atendiendo, entró desde la calle un hombre que se dirigió directamente hacia ella y cuando trataba de explicarle que esperara la interrumpió, a la vez que entornó la puerta y le dijo textualmente, en un tono de voz bajo: “ahora me vas a escuchar tu a mi, no te pongas nerviosa, no grites, no hagas ningún movimiento raro, no toques el pulsador de alarma y pon las manos donde yo las vea, que esto es un atraco, me das todo el dinero que puedas lo antes posible y me voy, que yo no te quiero hacer daño”, repitiéndole en varias ocasiones que no se pusiera nerviosa y “que tenía una pistola en el bolsillo y le podía pegar un tiro en la cabeza”, mientras mantenía permanentemente una de sus manos metida en el bolsillo.

Cuando le explicó que la oficina no disponía de servicio de caja le exigió que le entregara el dinero de los cajeros y al responderle que los empleados no tenían acceso, le dijo que le diera cien o doscientos euros y que se iba, haciéndolo finalmente cuando le comentó que la oficina no disponía de ningún dinero en efectivo, no sin manifestarle antes de salir “que allí no había pasado nada, que lo olvidara todo, que no llamara a la policía y que no saliera su foto por ningún lugar, porque de lo contrario volvería y la mataría”.

Investigación y detención

Los agentes, además de recoger de manera detallada la descripción de la víctima sobre las características físicas del autor, comenzaron las gestiones y diligencias de investigación para poder identificarle.

Cuando visualizaron las imágenes de las cámaras de seguridad, alguno de los investigadores apuntó la posibilidad de que pudiera tratarse de un ciudadano cubano con el que habían tenido una intervención días atrás, confirmándolo con la consulta de las bases de datos. Además de constatar que el mismo individuo tenía 8 antecedentes policiales con dos identidades diferentes, correspondiendo una de las detenciones a un robo con violencia en una entidad bancaria de Málaga.

Finalmente pudieron constatar que había sido denunciado la tarde del mismo día de los hechos por intentar sustraer efectos de un establecimiento comercial de la ciudad, observando en la grabación de las cámaras de seguridad que se trataba del mismo individuo que había intentado atracar la entidad bancaria, incluso vistiendo la misma ropa y portando la misma mochila.

En la mañana de ayer, el presunto autor de los hechos fue localizado y detenido en el centro de personas sin hogar de Cruz Roja, reconociendo espontáneamente a los agentes que, efectivamente, había intentado robar en una entidad bancaria.

El presunto autor de los hechos se encuentra en situación irregular en España, teniendo decretada su expulsión por la Subdelegación del Gobierno de Segovia.

El detenido, con las diligencias policiales tramitadas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia.