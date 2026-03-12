Corte en la carretera DSA-246 entre Valdelacasa y Ledrada

La carretera DSA-246, que conecta los municipios salmantinos de Valdelacasa y Ledrada, permanecerá cerrada al tráfico desde el próximo 16 de marzo hasta el 23 de agosto de 2026 debido a la ejecución de las obras de ensanche y refuerzo del firme en este tramo.

La actuación afecta a una parte del recorrido comprendido entre ambas localidades, por lo que se restringirá la circulación de vehículos mientras se desarrollan los trabajos previstos.

Itinerario alternativo recomendado

Para garantizar la movilidad durante el periodo de obras, se ha establecido un itinerario alternativo para los desplazamientos entre ambos municipios.

El desvío recomendado discurre por los municipios de Fuentes de Béjar y Puebla de San Medel, a través de las carreteras DSA-250 y DSA-244, según la señalización habilitada para facilitar la circulación en la zona afectada.

Mejora de la red viaria provincial

Estas actuaciones forman parte de las intervenciones de mejora y conservación de la red de carreteras provinciales, con el objetivo de incrementar la seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación en las conexiones entre municipios de la comarca.