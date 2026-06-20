Candelario reúne a emprendedores y empresarios en la VI Feria del Relevo Generacional

La VI Feria del Relevo Generacional ha reunido este sábado en Candelario a emprendedores, empresarios y representantes institucionales con el objetivo de favorecer la continuidad de negocios en el medio rural y evitar el cierre de establecimientos esenciales para la vida de los municipios. La iniciativa, promovida por la Diputación de Salamanca dentro del proyecto Negocio Rural, ha contribuido desde 2024 a dar continuidad a 143 empresas en la provincia.

La jornada, celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Candelario, contó con la participación del diputado de Empleo y Desarrollo Rural, Antonio Labrador, y de la alcaldesa, Elvira Fernández, además de una veintena de asistentes procedentes de la comarca interesados en las oportunidades de relevo empresarial.

El principal objetivo de esta feria es poner en contacto a propietarios de negocios que desean cesar su actividad, generalmente por jubilación, con personas interesadas en asumir empresas ya consolidadas y plenamente operativas.

La iniciativa pretende facilitar la continuidad de comercios, establecimientos hosteleros, empresas de servicios y otros negocios que desempeñan un papel fundamental para mantener la actividad económica, generar empleo y fijar población en los municipios rurales.

143 negocios salvados del cierre desde 2024

Tras la celebración de la primera feria del año en Ciudad Rodrigo, Candelario ha acogido la segunda edición de 2026, consolidando un programa cuyos resultados respaldan su eficacia.

Desde la puesta en marcha del proyecto en 2024, la Diputación de Salamanca ha contribuido a la continuidad de 143 negocios que se encontraban en riesgo de cierre. Además, la bolsa provincial de oportunidades empresariales dispone actualmente de más de 200 negocios disponibles para su traspaso o relevo.

Durante la presentación, Antonio Labrador destacó que el proyecto constituye una herramienta eficaz para combatir la despoblación y mantener los servicios esenciales en los municipios salmantinos. El diputado subrayó además que el programa ha permitido mantener abiertos una media de cinco negocios cada mes, evitando su desaparición y preservando actividad económica y empleo en el entorno rural.

Por su parte, la alcaldesa de Candelario, Elvira Fernández, agradeció que el municipio forme parte de una iniciativa que apuesta por el emprendimiento, la innovación y el mantenimiento de los servicios locales como elementos clave para el futuro del municipio.

Candelario, ejemplo de relevo empresarial

El municipio cuenta ya con varios ejemplos de negocios que han encontrado una segunda oportunidad gracias al proyecto Negocio Rural.Entre ellos figuran, El Ruedo, restaurante de cocina tradicional que ha continuado su actividad tras la jubilación de su anterior propietario. El Hogar del Jubilado, que ha logrado mantener el servicio gracias al relevo empresarial y Hotel-Restaurante La Fuente, otro establecimiento que ha encontrado continuidad mediante este programa.

Estos casos reflejan el impacto de una iniciativa que busca preservar el tejido económico y social de los municipios, garantizando la continuidad de servicios fundamentales para vecinos y visitantes.