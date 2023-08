El PP de Béjar responde a las críticas por las subidas en las retribuciones

En respuesta al comunicado emitido por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Béjar, el Partido Popular ha salido al paso para aclarar su posición sobre las recientes decisiones en cuanto a las retribuciones de los concejales y el alcalde.

El comunicado del PSOE había planteado cuestionamientos sobre las subidas de sueldos en el equipo de gobierno actual, acusando al Partido Popular y a VOX de aumentar sus retribuciones de manera desproporcionada. Sin embargo, desde el Partido Popular se han defendido las decisiones tomadas en base a sus propios cálculos que, según ellos, muestran un panorama diferente.

En su respuesta, el Partido Popular señala que el actual alcalde no recibe un sueldo fijo como lo hacía su predecesor en la anterior legislatura quien recibía un sueldo de 69.000€ anuales. El comunicado destaca que el alcalde cobra solamente por su asistencia a plenos, comisiones informativas y juntas de gobierno, "lo que supone que si no asiste no cobra ni un solo euro, y en el supuesto de asistir a todas las comisiones y plenos del año cobrará unos 16.000 €, es decir 53.000 € menos nos costara este alcalde a todos los bejaranos", aseveran en el comunicado.

Además, el Partido Popular resalta que la suma de las asignaciones de los concejales y el alcalde del equipo de gobierno actual resulta en un ahorro de 35.000 € en comparación con el anterior equipo de gobierno. También mencionan que los concejales han rechazado recibir teléfonos móviles y líneas telefónicas, lo que añade un ahorro adicional de 4.000 €. Asimismo, destacan que no cuentan con una persona de confianza del alcalde, lo que implica un ahorro de más de 50.000 €.

"Este equipo de gobierno ha logrado un ahorro de 89.000 € al año en comparación con la anterior gestión", afirma el comunicado del Partido Popular. Añaden que este dinero podría haberse destinado, por ejemplo, a mejorar los recursos de la policía local.

El debate sobre las retribuciones en el Ayuntamiento de Béjar ha llegado a la calle, donde los ciudadanos exigen una mayor transparencia en las cuentas municipales y en los datos presentados por los partidos políticos.